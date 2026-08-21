Dubai'de Sürücüsüz Taksi Dönemi
Baidu'nun Apollo Go robotaksileri, Uber ile Dubai'de yolcu taşımaya başladı; otonom sürüş yaygınlaşıyor.
Baidu'nun tamamen sürücüsüz Apollo Go robotaksileri, Uber platformu aracılığıyla Dubai'de yolcu taşımacılığına başladı. Bu hizmet, otonom sürüş teknolojisinin ticari kullanımında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
İlk etapta hizmet yalnızca belirli bölgelerde sunulurken, yetkililer hizmet kapsamının kademeli olarak genişletilmesinin planlandığını açıkladı. Dubai'nin bu girişimi, akıllı şehir hedefleri doğrultusunda otonom ulaşımın yaygınlaştırılmasına yönelik çabaların bir parçası.
Kaynak: Haber Merkezi
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