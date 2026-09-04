Elektrikli araçlarda batarya sağlığı şarj alışkanlığına göre yüzde 13,5 değişiyor

Avusturya merkezli teknoloji şirketi AVILOO, 2022-2026 yılları arasında 20 popüler elektrikli modeli doğrudan arıza tespit portu üzerinden inceleyerek 500 binden fazla bağımsız test gerçekleştirdi. Araştırma sonuçlarına göre elektrikli araçlar, 50 bin kilometrede batarya kapasitesinin ortalama yüzde 94'ünü, 150 bin kilometrede ise yüzde 91'ini koruyor. Ancak asıl belirleyici faktörün araç modeli değil, sürücünün şarj alışkanlıkları olduğu ortaya çıktı. Aynı model iki araç arasında, şarj rutinlerinden kaynaklanan yüzde 13,5'e varan kapasite farkı görülebildi.

Batarya sağlığını en iyi koruyan modeller arasında Hyundai Ioniq 5, 72,6 kWh bataryasıyla 150 bin kilometre sonunda kapasitesinin yüzde 93,37'sini muhafaza ederek zirveye yerleşti. Mercedes-Benz EQA da yüzde 93,97'lik oranla bu performansı paylaştı. BMW i4 ve Volvo XC40 Recharge gibi modeller ise yüzde 92'nin üzerinde kalarak dayanıklılıklarını kanıtladı. Bu istikrarın temelinde markaların kullandığı gelişmiş termal yönetim sistemleri bulunuyor.

Küresel pazarda en çok satan modellerden Tesla Model Y, 78,8 kWh bataryasıyla 150 bin kilometrede sağlığının yüzde 90,05'ini korudu. Bu, orijinal menzilden yalnızca 17 kilometre civarında bir kayıp anlamına geliyor. Volkswagen ID.4 ise 77 kWh bataryasıyla yüzde 90,90 seviyesinde kalarak rakibini yakından takip etti. Her iki modelde de kullanıcıya bağlı olarak yüzde 11'lik bir sağlık farkı oluşabileceği, bunun da yaklaşık 45 kilometrelik bir menzil kaybına denk geldiği belirtildi.