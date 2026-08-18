HABAŞ Yerli Otomobil Projesini Tanıtacak - Son Dakika
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HABAŞ Yerli Otomobil Projesini Tanıtacak

HABAŞ Yerli Otomobil Projesini Tanıtacak
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HABAŞ, 70. yılında yerli otomobil projesini yılsonunda tanıtmayı planlıyor. Frank Stephenson tasarlıyor.

Türkiye'nin köklü sanayi kuruluşlarından HABAŞ, 70. yılını kutlarken merakla beklenen yerli otomobil projesini yılsonuna kadar tanıtmayı planlıyor. Ekonomi kaynaklarına göre, TOGG'dan sonra tamamen yerli sermaye ile geliştirilen ikinci otomobil olma hedefindeki projede tasarım koltuğunda Frank Stephenson oturuyor. Stephenson, BMW, Ferrari ve McLaren gibi prestijli markaların efsanevi tasarımcısı olarak biliniyor.

HABAŞ, sedan ve crossover olmak üzere iki farklı model üzerinde çalışıyor. Hibrit, plug-in hibrit ve benzinli versiyonların üretimde yer alması planlanıyor. Stephenson'un resmi sitesinde, yeni bir Türk otomobil markası için sıfırdan bir tasarım dili geliştireceği belirtiliyor. Proje; ilk taslak çizimler, 3D modelleme, yüzey modelleme, mühendislik desteği ve kalıplama süreçlerini kapsıyor.

Frank Stephenson, Türk kültürüyle yakından tanış. 1959'da Fas'ta doğan Stephenson, 11-16 yaşları arasında İstanbul'da yaşadı ve Türkçe öğrendi. Eğitim hayatının bir kısmını burada tamamladıktan sonra ailesiyle Madrid'e taşındı.

HABAŞ'ın yerli otomobili için yaklaşık 1 milyar Euro'luk yatırım planlanıyor. Eski Honda fabrikasını kullanan şirket, burada sedan ve crossover modeller üzerinde çalışıyor. Üretim kapasitesinin 75 bine çıkarılması hedefleniyor. HABAŞ, 2021'de Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın almış, kapanan İngiltere fabrikasındaki ekipmanlar da Türkiye'ye getirilmişti.

Şirket, binek araç üretimini Gebze'de, ticari araç üretimini Manisa OSB'deki yeni fabrikasında sürdürüyor. Dizel ve tamamen elektrikli şasiye sahip çekici ve ağır hizmet kamyonlarının üretimi tamamlandı. Şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma için tasarlanan dizel, elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli otobüs modelleri de üretim bandından çıkmaya başladı. Üretilen ilk otobüs filoları İstanbul'da yolcu taşımaya başladı. Panelvan ve hafif ticari araç grubu için geliştirme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil HABAŞ Yerli Otomobil Projesini Tanıtacak - Son Dakika

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