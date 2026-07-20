Mercedes-Benz'ten 40 Yeni Model Hazırlığı - Son Dakika
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Mercedes-Benz'ten 40 Yeni Model Hazırlığı

20.07.2026 14:01
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2026-2027'de 40 yeni model sunmayı hedefleyen Mercedes-Benz, elektrikli ve hibrit seçenekler sunacak.

Mercedes-Benz, 2026-2027 yıllarında globalde 40'a yakın yeni ve güncellenmiş model sunmayı planlıyor. İçten yanmalı ve tamamen elektrikli modelleri bir arada sunarak premium segmentte en geniş ürün yelpazesine sahip marka olmayı hedefliyor. Türkiye'de bu yılın başında 1.5 litrelik hibrit motorlu yeni CLA'nın lansmanı gerçekleştirildi, ardından tamamen elektrikli GLB ve GLC modelleri piyasaya sürüldü.

Mercedes-Benz Otomobil Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam, tamamen elektrikli C-Serisi'nin üçüncü çeyrekte, tamamen elektrikli GLA'nın ise dördüncü çeyrekte Türkiye'de satışa sunulacağını açıkladı. Yenilenen S-Serisi ve Maybach S-Serisi temmuz ayından itibaren satışta. Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé ve GT SUV modelleri ise 2027'de gelecek. Şirket, 2026'nın ilk yarısında 12 bin 385 adet satışla Türkiye premium segment liderliğini korudu.

Dr. Adam, elektrifikasyon stratejilerinin mevcut modelleri değiştirmek değil, müşterilere daha fazla alternatif sunmak olduğunu vurguladı. Tamamen elektrikli GLC, 638 km menzil ve 800 volt sistem sunarken, yeni C-Serisi 762 km menzil ve 10 dakikada 325 km şarj imkanı sağlıyor. MBUX Sanal Asistan ve kablosuz güncellemeler gibi teknolojilerle donatılan araçlar, yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Mercedes-Benz'ten 40 Yeni Model Hazırlığı - Son Dakika

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