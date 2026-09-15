Metal Izgaralı Vites Sistemi Klasik Ferrari Modellerinde Nasıl Çalışıyordu

Vites kolunun hareketlerinin metal bir plaka üzerinde net biçimde görüldüğü bu tasarım, özellikle klasik Ferrari modellerinde yer alan bir detaydır. Bugün modern otomobillerde bu tasarıma rastlamak neredeyse imkansızdır.

Bu sistem "gated shifter" olarak bilinir. Vites kolunun hareket ettiği yollar açıkça görülür ve metal bir plaka tarafından fiziksel olarak sınırlandırılır. Metal ızgaralı bu vites tasarımı, klasik araçların vites anlayışından oldukça farklıdır. Manuel araçlarda 1, 2, 3, 4 gibi vitesleri ayıran H düzeni, bu sistemde gözle görülebilen kanallar halinde karşımıza çıkar.

Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Neden her otomobilde göremiyoruz?