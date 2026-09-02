Otomotiv pazarı Ağustos\'ta yüzde 20 daraldı, binek otomobil satışları sert düştü

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,28 daraldı. Otomobil satışları yıllık yüzde 25,16 azalarak 61 bin 529 adede gerilerken, hafif ticari araç satışları yüzde 0,34 artışla 19 bin 502 adet oldu. Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar ise yüzde 11,91 küçüldü.

LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, Bloomberg HT'de otomotiv pazarındaki daralmayı ve finansman koşullarının satışlara etkisini değerlendirdi. Otomobil ile hafif ticari araç satışları arasındaki ayrışmaya dikkat çeken Nazik, hafif ticari araçların büyük ölçüde ticari kredilerle alınmasının bu tabloyu oluşturduğunu söyledi. Geçmişte binek otomobil satışları güçlü, hafif ticari araç pazarı zayıfken bugün tablonun tersine döndüğünü belirtti. BDDK'nın bireysel taşıt kredilerine yönelik sınırlamalarının ticari araç alımlarında aynı ölçüde etkili olmadığını ifade etti.

Nazik, ticari araç satışlarındaki yatay seyrin gerçek bir talep artışından kaynaklanmadığını ve araç üzerinden kredi elde etme amacı taşıdığını savundu. Krediye erişimdeki zorluklar ve BDDK'nın taşıt kredilerine yönelik kurallarının otomobil talebini baskıladığını belirten Nazik, kredili araç satışlarının payının yüzde 70'lerden yüzde 15'e gerilediğini aktardı. Mevcut düzenlemelerin güncel otomobil fiyatlarını karşılamaktan uzak olduğunu vurgulayan Nazik, BDDK'nın kredi limitleri ve oranlarında en az yüzde 25 iyileştirmeye gitmesi gerektiğini söyledi.