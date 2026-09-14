Tesla, defalarca ertelenen yeni nesil Roadster'ı 1 Ekim 2026'da tanıtacak
Tesla, ikinci nesil Roadster modelinin 1 Ekim 2026 Perşembe günü resmen tanıtılacağını duyurdu. İlk kez Kasım 2017'de gösterilen ve yıllar içinde defalarca ertelenen elektrikli spor otomobil, böylece uzun bekleyişin ardından kamuoyuna sunulacak.
Tesla, uzun süredir beklenen ikinci nesil Roadster modelinin tanıtım tarihini duyurdu. Şirket, cumartesi günü resmi X hesabından elektrikli spor otomobilin yakında kamuoyuna gösterileceğini açıkladı.
İlk kez Kasım 2017'de tanıtılan model, yıllar içinde defalarca ertelenen takvimiyle gündeme geldi. Tesla'nın son açıklamasına göre yeni Roadster, 1 Ekim 2026 Perşembe günü resmen tanıtılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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