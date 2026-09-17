Tesla Model Y Juniper, 110-130 km/s sabit hızda otoyolda tüketim testine sokuldu

Tesla Model Y Juniper, 110-130 km/s sabit hızda otoyolda tüketim testine sokulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Enhauto, Tesla Model Y Juniper LR AWD ile 102 kilometrelik rotanın yaklaşık %90'ı otoyolda olacak şekilde tüketim testi yaptı. Sürüşler 110, 120 ve 130 km/s sabit hızlarda, %60 batarya doluluğu, 30°C hava sıcaklığı ve klima açıkken denendi.
Enhauto ekibi, Tesla Model Y Juniper LR AWD ile gerçek yol koşullarında bir otoyol tüketim testi gerçekleştirdi. Testte 102 kilometrelik bir rota kullanıldı ve rotanın yaklaşık %90'ı otoyolda geçti.
Sürüşler 110, 120 ve 130 km/s sabit hızlarda denendi. Tüm sürüşlere %60 batarya doluluk oranıyla başlandı. Test sırasında hava sıcaklığı 30°C civarındaydı, 20 inç Michelin Pilot Sport EV lastikler kullanıldı ve klima aralıksız açık tutuldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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