Tesla Model Y L Çin\'de Satışta Teknik Arıza Şikayetleriyle Gündemde

Tesla'nın Şanghay tesislerinde üretilen ve Çin pazarında satılan altı kişilik SUV modeli Model Y L, pazardaki ilk yılını tamamlamadan teknik bir sorunla gündeme geldi. Sosyal medyada birçok kullanıcı, aracın bir bileşeninde yaşanan arızaya ilişkin görüntüler paylaşarak şikayetlerini dile getirdi.

Paylaşılan görüntülerde aracın sürüş sırasında beklenmedik tepkiler verdiği ya da bazı elektronik sistemlerin devre dışı kaldığı öne sürülüyor. Şikayetlerin, batarya yönetim sistemi veya otonom sürüş donanımıyla ilgili olduğu tahmin edilen bir yazılım hatasına odaklandığı belirtiliyor. Kullanıcılar sorunun tekrarlaması halinde güvenlik endişesi yaşarken, Tesla'nın Çin servis ağının henüz resmi bir çözüm sunmadığı ifade ediliyor.

Tesla'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak şirketin, daha önce benzer geri bildirimleri yazılım güncellemeleriyle çözmeye çalıştığı biliniyor. Model Y L'nin geniş ailelere yönelik altı kişilik koltuk düzeniyle Çin'de önemli satış rakamlarına ulaştığı, bu sorunun aracın itibarını olumsuz etkileyebileceği yorumları yapılıyor.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, aracın satış sonrası hizmet kalitesi ve güvenilirliği tartışmalarını da artırdı. Bazı kullanıcılar müşteri hizmetlerine ulaştıklarını ancak net bir yanıt alamadıklarını söylüyor. Yaşanan gelişmelerin Tesla'nın Çin'deki düzenleyici kurumlarla ilişkisini etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu.