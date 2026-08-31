Togg T6X Fiyatı 1,3 Milyon TL Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Togg T6X Fiyatı 1,3 Milyon TL Olacak

Togg T6X Fiyatı 1,3 Milyon TL Olacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Togg T6X'in satış fiyatı 1,3 milyon TL olarak belirlenirken rekabetçi bir pazara giriş hedefleniyor.

Togg T6X prototip tasarımı merakla beklenirken, modelin ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatının ne olacağı da gündemdeki yerini koruyor. Tosyalı, Togg T6X'in tahmini fiyatıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamayı tekrarlayarak hedeflerinin değişmediğini belirtti.

Çok rekabetçi bir fiyatla pazara giriş yapacağı açıklanan modelin, mevcut fiyatların yarısına satılacağı ifade edilmişti. Bu doğrultuda Togg T6X için hedeflenen 1,3 milyon TL bandının hala geçerli olduğu görülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Togg T6X Fiyatı 1,3 Milyon TL Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CIA Başkanı Moskova’da üçlü görüşme önerdi CIA Başkanı Moskova'da üçlü görüşme önerdi
Las Vegas’tan Kars’a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4’üncüye bulamadı Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4'üncüye bulamadı
İkiz rahipler ve ikiz kilise görevlilerinin yönettiği düğünle ikizler evlendi İkiz rahipler ve ikiz kilise görevlilerinin yönettiği düğünle ikizler evlendi
HÜRJET Zafer Bayramı’nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi HÜRJET Zafer Bayramı'nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Gazze’de ateşkes ihlali: 24 saatte 5 ölü Gazze'de ateşkes ihlali: 24 saatte 5 ölü
Karadeniz’de dron saldırısına uğrayan gemi Samsun’da karaya oturdu Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan gemi Samsun'da karaya oturdu

10:46
8 can gitti, 18 kişi kayıp Kaptanla ilgili ortaya atılan iddia akılalmaz
8 can gitti, 18 kişi kayıp! Kaptanla ilgili ortaya atılan iddia akılalmaz
10:43
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu’nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı
10:08
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü
09:52
16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti
16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı! Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti
09:48
Melih Gökçek Almanya’daki 18 dairesini anlattı “Vatandaşlık“ itirafı
Melih Gökçek Almanya'daki 18 dairesini anlattı! "Vatandaşlık" itirafı
09:45
İstanbul’da polisten dikkat çeken uygulama Uyarı bu kez havadan geldi
İstanbul'da polisten dikkat çeken uygulama! Uyarı bu kez havadan geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 10:57:34. #7.13#
SON DAKİKA: Togg T6X Fiyatı 1,3 Milyon TL Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement