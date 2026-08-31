Togg T6X Fiyatı 1,3 Milyon TL Olacak
Togg T6X'in satış fiyatı 1,3 milyon TL olarak belirlenirken rekabetçi bir pazara giriş hedefleniyor.
Togg T6X prototip tasarımı merakla beklenirken, modelin ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatının ne olacağı da gündemdeki yerini koruyor. Tosyalı, Togg T6X'in tahmini fiyatıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamayı tekrarlayarak hedeflerinin değişmediğini belirtti.
Çok rekabetçi bir fiyatla pazara giriş yapacağı açıklanan modelin, mevcut fiyatların yarısına satılacağı ifade edilmişti. Bu doğrultuda Togg T6X için hedeflenen 1,3 milyon TL bandının hala geçerli olduğu görülüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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