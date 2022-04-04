Son Dakika Petlas Haberleri

14:51 Petlas'tan Türkiye'nin ilk radyal tam çelik iş makinesi lastiği Petlas, İzmir'de bu yıl 27'incisi düzenlenen İzmir Mermer Fuarı'da yüzde 100 yerli yeni nesil ilk radyal tam çelik iş makinesi lastiklerini tanıttı.

11:15 Lastik seçimi kış koşullarında sürüş güvenliğini etkiliyor Kış aylarında karlı ve buzla yollarda güvenli sürüş için uluslararası standartlarda kış lastiği kullanılması öneriliyor.

14:52 Son dakika haber: AKO Grup üretime yaptığı yatırımla büyüyor Son dakika haber: Bünyesinde faaliyet gösteren PETLAS, AKO Akü, AKO Jant ve AKO Lastik Kaplama şirketlerine yaptığı düzenli yatırımlarla Türkiye'nin yerli sermayeli sanayi gücü olan Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup), Türkiye'nin en güçlü büyüyen 3 şirketi arasında yer alıyor.

10:31 Son dakika haberleri! AKO Grup, lojistik altyapısını düzenli yatırımlarla güçlendiriyor Son dakika habere göre AKO Grup, bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, AKO Akü, Ako Jant ve AKO Lastik Kaplama şirketlerinin ticari hacminde düzenli yatırımlarla elde ettiği artışı, güçlü lojistik altyapısı ile destekliyor.

12:16 Fabrikalarda verilen kurslarla ustalık belgesi ve diploma sahibi oluyorlar Kırşehir'de fabrikaların kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan iş yeri tabanlı sınıflarda istihdama, ekonomiye ve eğitime katkı sağlanıyor.

14:28 Petlas'tan "yakıt tasarrufu" için kış lastiği önerisi AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, "Sürüş güvenliği, aracın yere temasını sağlayan lastiklerden başladığını ifade ederek, zorlu kış koşulları için özel olarak geliştirilen kış lastikleri, yaz lastiklerine oranla çok daha kısa frenleme ve çekiş gücü sağlıyor.

15:20 Son dakika haberi... Çocukların okul servislerindeki güvenlik "doğru lastik" kullanımından başlıyor Son dakika haberleri: Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, "Okul servis araçlarında lastik şişirme basıncı, diş derinliği, hasar ve aşınma kontrolleri çocuklarımızın okullarına güvenle ulaşmaları için büyük önem taşıyor.

14:22 Petlas motorsporlarında iki farklı organizasyonla mücadelede Petlas, destek verdiği motorsporlarında Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla başlayan hafta sonunda iki farklı lokasyonda, iki farklı disiplinde mücadelenin içinde yer alıyor.

10:37 Petlas, TransAnatolia Rally Raid yarışında öne çıkıyor Lastik sektörünün yerli sermayeli önde gelen markalarından Petlas, 11 Eylül-18 Eylül 2021'de Eskişehir'den Kars'a uzanan 2 bin 600 kilometrelik TransAnatolia Rally Raid yarışında Türkiye'den iki ekibe destek veriyor.

11:00 Savunma sanayisinde milli ürünlere milli lastik Türk savunma sanayisindeki yerli ve milli ürünlerin sayısı her geçen gün artarken, Petlas, bu alanda başta kara araçları olmak üzere çeşitli sistemlerde kullanılan lastiklerin üretimini yapıyor.

13:11 Son dakika haberleri | AKO Grup, 800 milyon dolar yatırımla cirosunu yüzde 150 artırdı Son dakika haberleri... AKO Grup'un 2020 yılında toplam cirosu yüzde 150 artışla 4 milyar TL düzeyine ulaşırken, ciro artışında Türkiye genelinde ilk üç sırada yer aldı.

14:51 Petlas çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi Kırşehir'de, Petlas lastik fabrikası personeline afet farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.

13:21 PETLAS'tan bayram yolculuğuna çıkacak vatandaşlara uyarılar AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak vatandaşlara tavsiyelerde bulunarak, "Yaz aylarında ısınan zemine uygun olmayan lastikler, araçlarda güvenlik riski oluşturur.

22:57 Bakan Varank, Kırşehir'de fabrikaları ziyaret etti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırşehir programı kapsamında fabrika ziyaretleri gerçekleştirdi.

14:03 Petlas'tan yağmurlu havalardaki tehlikelere karşı uyarı Petlas, ani bastıran kuvvetli yağışların neden olabileceği tehlikeli durumlardan kaçınmak için yapılması gerekenler hakkında bilgilere yer verdi.

14:20 Son dakika haber: Petlas, en değerli marka sıralamasında yükseldi Son dakika gelişmesine göre Petlas, Türkiye'nin en büyük 100 sanayi kuruluşu ve en değerli 100 markası sıralamasındaki yükselişini sürdürüyor.

15:42 Son dakika... Petlas Türkiye'nin En Büyük 100 Sanayi Şirketi arasında yükselmeyi sürdürüyor Bir son dakika haberine göre Petlas, İstanbul Sanayi Odası'nın "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" sıralamasında, Türkiye'nin en büyük 100 sanayicisi arasındaki yerini 13 sıra birden yükselterek 82'nci sırada yer aldı.

15:35 Petlas'tan lastik ve akülerin ömrünü uzatacak öneriler AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, vatandaşlara tam kapanma nedeni ile uzun süre hareketsiz kalan araçları ile ilgili önerilerde bulundu.

10:03 Petlas 2021'de çeyrek milyar dolar ihracat hedefliyor Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli kuruluşu Petlas, 2021 yılında ihracatını yüzde 25 artırarak 250 milyon dolar bandında çıkarmayı hedefliyor.

11:01 Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan itibarıyla sona erecek.

12:03 Petlas, geliştirdiği yeni ürünleriyle tarıma destek oluyor Petlas, zirai ürün grubu kategorisinde en çok tercih edilen marka kimliğini taşırken, inovasyon çabasını, zirai ürün grubu için geliştirdiği yeni lastiklere de yansıtarak, geliştirdiği ürünlerle Türkiye'nin zirai lastiklerde dışa bağımlılığını kırıyor.

15:43 Son dakika... AKO Jant üretimini ikiye katlayacak yatırımı tamamladı Son dakika ekonomi haberi... AKO Grup bünyesinde ticari, zirai ve askeri araçlar için jant üretimi gerçekleştiren AKO Jant, üretim kapasitesini ikiye katlayacak 5 milyon dolar düzeyindeki yatırım programını tamamladı.

15:07 Petlas'tan sürücülere "olağanüstü kış koşullarına hazır olun" uyarısı Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli markası Petlas, kara kış koşullarında sürüş güvenliği için lastik ve araçla ilgili dikkat edilmesi gereken konulara dair sürücüleri uyardı.

11:33 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın isim sponsoru Petlas oldu Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Offroad Şampiyonası'nın isim sponsoru Petlas oldu.

11:49 Otomobil sporlarında 2021 sezonunun takvimi belli oldu Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2021 Demir Berberoğlu Sezonu'nun takviminin belli olduğunu bildirdi.

15:29 Son dakika: Petlas, iş makinesi lastiklerinde de öne çıkıyor Son dakika haberleri... Türkiye'nin yerli sermayeli sanayi gücü Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup) bünyesinde bugüne kadar 600 milyon dolar yatırım yapılan, Türkiye'nin lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli önde gelen markası Petlas, iş makineleri ve yol dışı lastik segmentlerinde de büyük yatırımlarına devam ediyor.

14:01 PETLAS'ta görev değişikliği TÜRKİYE'nin lastik sektöründe yerli sermayeli markası olan PETLAS'ta üst düzey görev değişikliği gerçekleşti.

11:11 Petlas'tan yeni kış lastiği Petlas, testleri Finlandiya’da gerçekleştirilen yeni kış lastiği Glacier W661’i satışa sundu.

15:08 Salgın kış lastiği kullanma oranını yükseltiyor Havaların soğuması ve yağışların artması ile birlikte güvenli sürüşün önemi artıyor.

14:07 Petlas'tan kara kış lastiği Petlas, yerli sermaye, yerli Ar-Ge ve yerli işgücü ile geliştirip ürettiği 2020 model yeni kış lastiği Glacier W661'i sürücülerin beğenisine sunuyor.

11:03 Kış lastiği değiştirme ücreti 60 liradan başlıyor ARİFE YILDIZ ÜNAL/ERHAN CİHAN ÜNAL - Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiğini değiştirme ücreti, ebada göre 60 ile 125 lira arasında değişiyor.

14:39 Petlas'tan yol güvenliği için kış lastiği uyarısı Petlas, yılın ilk karının yağması, hava sıcaklığının bazı bölgelerde sıfır derecenin altına düşmesi ve kışın kendini göstermesiyle birlikte sürücüleri kış lastiği kullanmaları konusunda uyardı.

12:07 Petlas'a sosyal medya ödülü AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren, lastik sektörünün yerli sermayeli önde gelen kuruluşu Petlas, SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre değerlendirildiği Veri Analitiği Ödülleri bölümünün "Lastik Kategorisi"nde gümüş ödül aldı.

12:53 Petlas savunma sanayisinde yerlilik oranı ve kaliteyi artırıyor Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup) Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, "Petlas'ın yerli sermaye, yerli mühendislik ve yerli iş gücü ile ürettiği lastikler, bu alanda dışa bağımlığı ortadan kaldırıyor.

13:13 Petlas, çevre sürdürülebilirliğinde sektöre öncülük ediyor Abdulkadir Özcan Şirketler Grubu (AKO Grup) bünyesinde faaliyet gösteren, lastik sektörünün yerli sermayeli markası PETLAS, ekonomiye katkılarını sürdürülebilir çevre için ürettiği değerlerle pekiştiriyor.

15:21 Petlas'tan yeni nesil 4 mevsim lastiği PETLAS, Türkiye'de geliştirilen ve Kuzey Finlandiya'da testleri yapılan yeni geliştirdiği dört mevsim lastiği MultiAction PT565 sürücülerin beğenisine sundu.

14:29 Petlas'ın Porsche Cayman çekilişi sonuçlandı Petlas'ın, tüketicilerine lastik alışverişiyle bir Porsche Cayman kazanma şansı sunduğu çekilişi kazanan şanslı isim, Bursa'dan Yusuf Kurt oldu.

10:23 Petlas çiftçilere destek oluyor Petlas, farklı finans kuruluşları ile yaptığı iş birlikleriyle çiftçilere taksitlendirmeyle ödeme kolaylığı sağlıyor ayrıca lastik konusunda ihtiyaçlarına yönelik de teknik destek veriyor.

10:15 Petlas, bayramda yola çıkacakları uyardı AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, "Trafikte kendimizin, değer verdiklerimizin ve başkalarının can ve mal güvenliği sorumluluğunu taşıdığımızı unutmamalı, trafik kurallarına ve hız limitlerine uyarak araç kullanmalıyız." ifadelerini kullandı.

11:53 "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması (2) İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması"nda Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) ilk sırada yer alırken, Ford ikinci, Toyota üçüncü oldu.

11:41 Habermetre, haftalık şirketler gündemini raporladı Habermetre, 22-28 Haziran haftasında markalar hakkında öne çıkan gelişmeler ve iletişim faaliyetleri kapsamında yansıma bulan haberleri inceleyerek, raporladı. Haftanın haberi, Turkcell "Zeka Gücü" Projesi'nin, The Loyalty Magazine Awards'da En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Girişimi kategorisinde büyük ödüle layık görülmesi oldu.

10:13 Petlas'ın Porsche 718 Cayman kazandıran kampanyasında son günlere girildi Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli markası Petlas'ın tüketicilerine 500 liralık lastik alışverişiyle Porsche 718 Cayman kazanma şansı sunan kampanyası 30 Haziran'da sona erecek.

14:05 Habermetre, haftalık şirketler gündemini raporladı Habermetre, 15-21 Haziran haftasında markalar hakkında öne çıkan gelişmeler ve iletişim faaliyetleri kapsamında yansıma bulan haberleri inceleyerek, raporladı. Türkiye Varlık Fonu'nun Telekomünikasyon Devi Turkcell'in yüzde 26,2 oranında hissesini devralması haftanın en önemli haberi oldu.

14:34 Petlas'tan sürücülere yaz lastiği uyarısı Türkiye'nin yerli lastik markası Petlas, seyahat yasağının kalktığı kontrollü normalleşme sürecinde, güvenli ve sağlıklı yolculuklar için sürücüleri kış lastiklerini yaz lastiğiyle değiştirmeden yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

11:10 Petlas'ın marka değeri yüzde 60 arttı Haziran ayında açıklanan Brand Finance Türkiye’nin en değerli ve en güçlü markaları 2020 raporunda Petlas, 70’inci sırada yer aldı ve böylece 3 sıra yukarıya çıkmış oldu.

15:03 PETLAS, marka değerini yüzde 60 artırdı Brand Finance'in Türkiye'nin en değerli ve en güçlü markaları 2020 raporuna göre, PETLAS, marka değerinde bir yılda yüzde 60 artış gerçekleştirdi.

10:52 Petlas'tan kış lastiği değerlendirmesi Kış lastiklerinin yaz şartlarında kullanımının, uzayan fren mesafesi nedeniyle sürüş güvenliğine olumsuz etki edeceği bildirildi.

16:43 Hareketsiz kalan aracınızı koruyacak önlemler! Covid 19 pandemisi nedeniyle evde kal çağrılarına uyan vatandaşlarımız vakitlerinin çoğunu evlerinde geçiriyor; kullandığımız araçlar da park edildikleri yerde hareketsiz kalıyor.

15:41 PETLAS'tan uzun süre park halinde kalan araçların korunmasına yönelik öneriler Türkiye'nin yerli lastik markası PETLAS, uzun süre hareketsiz kalan araçların bu dönemi hasarsız atlatabilmesi, akü ile lastiklere daha uzun bir ömür sağlanması için pratik ipuçları verdi.

15:44 AKO Grup, pandemi sürecinde iş sürekliliğini dijital dönüşümle sağlıyor AKO Grup, üretim faaliyetlerini çalışanlarının sağlık ve güvenliği için alınan ilave önlemlerle sürdürüyor.

15:52 Petlas, kronik rahatsızlığı olan çalışanlarına tedbir amaçlı izin kullandırıyor Kırşehir'de faaliyet gösteren Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ'de, koronavirüs önlemleri kapsamında kronik rahatsızlığı bulunan 70 ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilen 2 çalışana tedbir amaçlı izin kullandırıldığı bildirildi.

12:33 Petlas'dan reklamndaki Porsche'ye sahip olma fırsatı Petlas, duyurduğu yeni satış kampanyasıyla lastik alan müşterilerin arasında yapılacak çekilişle bir talihliye Porsche 718 Cayman hediye ediyor.

11:18 TOSFED ertelenen yarışların yeni takvimini duyuracak Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ertelenen turnuvalara ilişkin takvim belirleme çalışmalarının sürdüğünü, yeni tarihlerin en kısa sürede kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.

18:16 Petlas, Türkiye Offroad Şampiyonası'na isim sponsoru oldu Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilen otomobil sporlarından Türkiye Offroad Şampiyonası'nın isim sponsoru Petlas oldu.

12:54 Kırşehir'den 224 milyon 200 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, 2019 yılında il genelinde 224 milyon 200 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

10:56 Uluslararası tarım fuarında Petlas'a yoğun ilgi Petlas, dünya tarım sektörünün Türkiye'deki önemli yıllık buluşması AgroExpo İzmir Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda yoğun ilgi gördü.

11:17 Petlas toprağa daha az zarar veren havasız lastiğini görücüye çıkardı Tarım alanındaki teknolojik ürünler her geçen gün artarken, zirai alanda lastik üretimi yapan Petlas da toprağa daha az zarar veren havasız lastiğini 15'inci Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda görücüye çıkardı.

11:04 Petlas toprağa daha az zarar veren havasız lastiğini görücüye çıkardı Tarım alanındaki teknolojik ürünler her geçen gün artarken, zirai alanda lastik üretimi yapan Petlas da toprağa daha az zarar veren havasız lastiğini 15'inci Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda görücüye çıkardı.

11:33 Kauçuğun araç lastiğine yolculuğu Kırşehir'de, yaklaşık 2 milyon metrekare alanda kurulu lastik fabrikasında farklı işlemlerden geçirilen kauçuktan 2 bin 500 ayrı ebat ve 250'den fazla desende araç lastiği üretiliyor.

11:10 Kauçuğun araç lastiğine yolculuğu Kırşehir'de, yaklaşık 2 milyon metrekare alanda kurulu lastik fabrikasında farklı işlemlerden geçirilen kauçuktan 2 bin 500 ayrı ebat ve 250'den fazla desende araç lastiği üretiliyor.

11:21 Kırşehir'den dünyanın 110'dan fazla ülkesine lastik ihracatı Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Türkiye'ye uygulanan ambargolar nedeniyle devlet tarafından Kırşehir'de kurulan ve 1989 yılında ilk lastiğini piyasaya sunan Petlas Lastik Fabrikası'nda, son 10 yılda 50 milyonun üzerinde araç lastiği üretilerek 110'dan fazla ülkeye ihracat yapıldı.

11:04 Kırşehir'den dünyanın 110'dan fazla ülkesine lastik ihracatı Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Türkiye'ye uygulanan ambargolar nedeniyle devlet tarafından Kırşehir'de kurulan ve 1989 yılında ilk lastiğini piyasaya sunan Petlas Lastik Fabrikası'nda, son 10 yılda 50 milyonun üzerinde araç lastiği üretilerek 110'dan fazla ülkeye ihracat yapıldı.

14:08 Silahlı Kuvvetler'in yeni zırhlı aracı Pars, Petlas lastiklerle donatıldı Silah Taşıyıcı Araç (STA) projesi kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınmak üzere yürüttüğü proje ile FNSS Savunma Sistemleri AŞ ve Nurol Makina AŞ tarafından ortak geliştirilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA) Pars 4x4 STA, Petlas'ın...

23:48 Petlas işçileri ellerinde ekmekle iş çıkışı yürüdü Petlas işçileri ellerinde ekmekle iş çıkışı yürüdü Toplu iş sözleşmesi bilgilendirmesi yapan sendika üyelerine servis çıkmadığı iddia edildi Petrol İş Sendikası Kırşehir Şube Başkanı Murat Kaya: "Her tepkiniz, anında karşılık bulacak"KIRŞEHİR - Kırşehir'de Petlas A.Ş.

11:52 Petlas işçileri ellerinde ekmekle iş çıkışı yürüdü KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Petlas A.Ş. çalışanı bir grup işçi mesai sonrası toplu sözleşmeler hakkında bilgilendirme yaptığı sırada fabrika yönetiminin servisleri çıkartması üzerine işçiler, 7 kilometrelik yolu ellerinde ekmeklerle yürüdü.

10:20 Petlas, Hitit Rallisi'nde klasman birincilerine lastik hediye etti Petlas sponsorluğunda, Ankara Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Ankara Ticaret Odası (ATO) Marka Buluşmaları 46. Hitit Rallisi'nde klasman birincisi ekiplere bir takım lastik hediye edildi.

10:39 46'ncı Hitit Rallisi'nin kupaları sahiplerini buldu ANKARA (İHA) – Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları 46'ncı Hitit Rallisi yarışlarında ödüller sahiplerini buldu.

19:38 46. Hitit Rallisi sona erdi Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun düzenlediği, Ankara Otomobil Sporları Kulübü tarafından, Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları sponsorluğunda gerçekleştirilen 46. Hitit Rallisi'nde, Serdar Kaan Yalçın genel klasmanda şampiyon oldu.

20:00 46. Hitit Rallisi başkentte başladı Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) düzenlediği, Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) tarafından Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları sponsorluğunda gerçekleştirilen 46. Hitit Rallisi, seyirci özel etabıyla başladı.

18:06 46. Hitit Rallisi, seyirci özel etabıyla Ankara'da başladı Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) düzenlediği, Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) tarafından Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları sponsorluğunda gerçekleştirilen 46. Hitit Rallisi, seyirci özel etabıyla başladı.

12:06 Petlas, dünyanın en büyük tarım fuarı Agritechnica'ya katıldı Petlas, tarım makinaları ve endüstriyel kullanıma yönelik TBR (tam çelik) lastiklerini dünyanın en önemli tarım fuarı Agritechnica'da sergiledi.

13:38 46. Hitit Rallisi 16 Kasım'da Ankara'da start alacak Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hitit Rallisi'nin Ankara'nın bir markası olduğunu belirterek, "Ralli uzun süredir Ankara'da yapılamıyordu, bu yüzden evine dönmesinden memnuniyet duyuyoruz.

11:06 AKO Grup, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda AKO Grup, Ankara'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda Petlas, Akojant ve Turbo Akü markalarıyla ilgi gördü.

12:27 Ankara ömrünü, kurduğu yardım vakfına adadı Ömrünü, kurduğu yardım vakfına adadıAnkara'da Engin Öztürk (82), 1974 yılında Kıbrıs Harekatı'nda yaralanan askerlere yardım amacıyla gönüllü çalışmalara başladıktan sonra 1985 yılında kurduğu Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı'na (HASVAK) hayatını adadı.

15:22 Petlas'a "En İyi Fittness&Spor Influencer" ödülü Petlas, Reynmen'li basketbol milli takım reklamı "Basketbol Milli Takım Sponsorluğu El Ele Kampanyası" ile "Yılın En İyi Fittness&Spor Influencer" ödülünü aldı.

20:00 "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final yarışları Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Petlas ve Fiat sponsorluğunda 28 yaş altı yetenekli sürücüleri keşfetmek amacıyla hayata geçirilen "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin üçüncü dönem final yarışları Kocaeli'de yapıldı.

19:21 "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final yarışları Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Petlas ve Fiat sponsorluğunda 28 yaş altı yetenekli sürücüleri keşfetmek amacıyla hayata geçirilen "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin üçüncü dönem final yarışları Kocaeli'de yapıldı.

15:31 "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final yarışları başladı Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Petlas ve Fiat sponsorluğunda 28 yaş altı yetenekli sürücüleri keşfetmek amacıyla hayata geçirilen "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin üçüncü dönem final yarışları, Kocaeli'de başladı.

12:49 "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesi Kocaeli'de final yapacak Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Petlas ve Fiat sponsorluğunda 28 yaş altı yetenekli sürücüleri keşfetmek amacıyla hayata geçirilen "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin üçüncü dönem final yarışları, 19-20 Ekim'de Kocaeli'de yapılacak.

15:46 Petlas, spora desteğe devam ediyor Petlas, sektörde öne çıkan yatırımlarının yanı sıra sorumlu marka kimliğiyle spora ve toplumsal gelişime destek çalışmalarına da devam ediyor.

14:07 Petlas, spora desteğe devam ediyor Petlas, sektörde öne çıkan yatırımlarının yanı sıra sorumlu marka kimliğiyle spora ve toplumsal gelişime destek çalışmalarına da devam ediyor.

16:29 PETLAS'tan okul servisleri için öneriler İSTANBUL(AA) PETLAS, okul yolunda güvenli bir yolculuk için araç lastiklerinde önem taşıyan noktalara dikkat çekti ve sosyal sorumluluk bilinciyle sürüş güvenliğiyle ilgili önerilerde bulundu.

14:53 Petlas ABD maçını Reynmen ve takipçileriyle izledi Basketbol Milli Takım Resmi Sponsoru Petlas'ın, 2019 FIBA Dünya Kupası boyunca devam edecek "Türkiye El Ele" kampanyası, reklam filminin yanı sıra, Reynmen'in yaptığı Milli Takım marşı ve farklı etkinliklerle milli coşkuya eşlik ediyor.

11:28 PETLAS, savunma sanayisinin lastik ihtiyacını yerli üretimle karşılıyor Türkiye'nin milli sermayeli sanayi devi PETLAS, savunma sanayisine yönelik Ar-Ge ve üretim yatırımları gerçekleştiriyor.