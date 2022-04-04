Son Dakika Petlas Haberleri

- 04.04.2022 04 Nis 14:51 Petlas'tan Türkiye'nin ilk radyal tam çelik iş makinesi lastiği
Petlas, İzmir'de bu yıl 27'incisi düzenlenen İzmir Mermer Fuarı'da yüzde 100 yerli yeni nesil ilk radyal tam çelik iş makinesi lastiklerini tanıttı.
- 23.03.2022 23 Mar 12:32 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı Antalya'da gerçekleştirilecek
PETLAS 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası, Antalya Offroad Kulübü organizasyonunda Antalya'da başlıyor.
- 29.01.2022 29 Oca 11:15 Lastik seçimi kış koşullarında sürüş güvenliğini etkiliyor
Kış aylarında karlı ve buzla yollarda güvenli sürüş için uluslararası standartlarda kış lastiği kullanılması öneriliyor.
- 21.01.2022 21 Oca 14:52 Son dakika haber: AKO Grup üretime yaptığı yatırımla büyüyor
Son dakika haber: Bünyesinde faaliyet gösteren PETLAS, AKO Akü, AKO Jant ve AKO Lastik Kaplama şirketlerine yaptığı düzenli yatırımlarla Türkiye'nin yerli sermayeli sanayi gücü olan Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup), Türkiye'nin en güçlü büyüyen 3 şirketi arasında yer alıyor.
- 22.12.2021 22 Ara 10:31 Son dakika haberleri! AKO Grup, lojistik altyapısını düzenli yatırımlarla güçlendiriyor
Son dakika habere göre AKO Grup, bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, AKO Akü, Ako Jant ve AKO Lastik Kaplama şirketlerinin ticari hacminde düzenli yatırımlarla elde ettiği artışı, güçlü lojistik altyapısı ile destekliyor.
- 11.12.2021 11 Ara 12:16 Fabrikalarda verilen kurslarla ustalık belgesi ve diploma sahibi oluyorlar
Kırşehir'de fabrikaların kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan iş yeri tabanlı sınıflarda istihdama, ekonomiye ve eğitime katkı sağlanıyor.
- 07.12.2021 07 Ara 14:28 Petlas'tan "yakıt tasarrufu" için kış lastiği önerisi
AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, "Sürüş güvenliği, aracın yere temasını sağlayan lastiklerden başladığını ifade ederek, zorlu kış koşulları için özel olarak geliştirilen kış lastikleri, yaz lastiklerine oranla çok daha kısa frenleme ve çekiş gücü sağlıyor.
- 05.11.2021 05 Kas 15:20 Son dakika haberi... Çocukların okul servislerindeki güvenlik "doğru lastik" kullanımından başlıyor
Son dakika haberleri: Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, "Okul servis araçlarında lastik şişirme basıncı, diş derinliği, hasar ve aşınma kontrolleri çocuklarımızın okullarına güvenle ulaşmaları için büyük önem taşıyor.
- 29.10.2021 29 Eki 14:22 Petlas motorsporlarında iki farklı organizasyonla mücadelede
Petlas, destek verdiği motorsporlarında Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla başlayan hafta sonunda iki farklı lokasyonda, iki farklı disiplinde mücadelenin içinde yer alıyor.
- 05.10.2021 05 Eki 10:38 Petlas'tan Türkiye Off-Road Şampiyonası'na destek
Petlas, 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası'na isim sponsoru olarak destek veriyor.
- 20.09.2021 20 Eyl 15:26 Petlas, TransAnatolia Rally Raid yarışında Türkiye'den iki ekibe destek verdi
Petlas, 11-18 Eylül'de Eskişehir'den Kars'a uzanan 2 bin 300 kilometrelik TransAnatolia Rally Raid yarışında Türkiye'den iki ekibe destek verdi.
- 15.09.2021 15 Eyl 10:37 Petlas, TransAnatolia Rally Raid yarışında öne çıkıyor
Lastik sektörünün yerli sermayeli önde gelen markalarından Petlas, 11 Eylül-18 Eylül 2021'de Eskişehir'den Kars'a uzanan 2 bin 600 kilometrelik TransAnatolia Rally Raid yarışında Türkiye'den iki ekibe destek veriyor.
- 19.08.2021 19 Ağu 11:00 Savunma sanayisinde milli ürünlere milli lastik
Türk savunma sanayisindeki yerli ve milli ürünlerin sayısı her geçen gün artarken, Petlas, bu alanda başta kara araçları olmak üzere çeşitli sistemlerde kullanılan lastiklerin üretimini yapıyor.
- 13.08.2021 13 Ağu 13:11 Son dakika haberleri | AKO Grup, 800 milyon dolar yatırımla cirosunu yüzde 150 artırdı
Son dakika haberleri... AKO Grup'un 2020 yılında toplam cirosu yüzde 150 artışla 4 milyar TL düzeyine ulaşırken, ciro artışında Türkiye genelinde ilk üç sırada yer aldı.
- 03.08.2021 03 Ağu 14:51 Petlas çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi
Kırşehir'de, Petlas lastik fabrikası personeline afet farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.
- 16.07.2021 16 Tem 13:21 PETLAS'tan bayram yolculuğuna çıkacak vatandaşlara uyarılar
AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak vatandaşlara tavsiyelerde bulunarak, "Yaz aylarında ısınan zemine uygun olmayan lastikler, araçlarda güvenlik riski oluşturur.
- 05.07.2021 05 Tem 12:32 Son dakika! AKO Grup, Türkiye'nin en büyük 100 sanayi şirketi arasında yükselişini sürdürüyor
Son dakika haber... AKO Grup, amiral gemisi PETLAS ve diğer markalarının performanslarıyla Fortune 500 Türkiye sıralamasındaki yükselişini sürdürüyor.
- 29.06.2021 29 Haz 22:57 Bakan Varank, Kırşehir'de fabrikaları ziyaret etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırşehir programı kapsamında fabrika ziyaretleri gerçekleştirdi.
- 16.06.2021 16 Haz 14:03 Petlas'tan yağmurlu havalardaki tehlikelere karşı uyarı
Petlas, ani bastıran kuvvetli yağışların neden olabileceği tehlikeli durumlardan kaçınmak için yapılması gerekenler hakkında bilgilere yer verdi.
- 10.06.2021 10 Haz 14:20 Son dakika haber: Petlas, en değerli marka sıralamasında yükseldi
Son dakika gelişmesine göre Petlas, Türkiye'nin en büyük 100 sanayi kuruluşu ve en değerli 100 markası sıralamasındaki yükselişini sürdürüyor.
- 26.05.2021 26 May 15:42 Son dakika... Petlas Türkiye'nin En Büyük 100 Sanayi Şirketi arasında yükselmeyi sürdürüyor
Bir son dakika haberine göre Petlas, İstanbul Sanayi Odası'nın "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" sıralamasında, Türkiye'nin en büyük 100 sanayicisi arasındaki yerini 13 sıra birden yükselterek 82'nci sırada yer aldı.
- 11.05.2021 11 May 15:35 Petlas'tan lastik ve akülerin ömrünü uzatacak öneriler
AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, vatandaşlara tam kapanma nedeni ile uzun süre hareketsiz kalan araçları ile ilgili önerilerde bulundu.
- 14.04.2021 14 Nis 10:03 Petlas 2021'de çeyrek milyar dolar ihracat hedefliyor
Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli kuruluşu Petlas, 2021 yılında ihracatını yüzde 25 artırarak 250 milyon dolar bandında çıkarmayı hedefliyor.
- 06.04.2021 06 Nis 12:57 Petlas, Bantboru Off-Road Team'e lastik sponsoru oldu
Lastik sektörünün yerli sermayeli markası Petlas, Bantboru Off-Road Team'e Lastik Sponsoru olarak destek verecek.
- 28.03.2021 28 Mar 11:01 Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan itibarıyla sona erecek.
- 19.03.2021 19 Mar 12:03 Petlas, geliştirdiği yeni ürünleriyle tarıma destek oluyor
Petlas, zirai ürün grubu kategorisinde en çok tercih edilen marka kimliğini taşırken, inovasyon çabasını, zirai ürün grubu için geliştirdiği yeni lastiklere de yansıtarak, geliştirdiği ürünlerle Türkiye'nin zirai lastiklerde dışa bağımlılığını kırıyor.
- 17.03.2021 17 Mar 08:43 Ticaret Bakanlığı 7 şirketi daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne aldı
Ticaret Bakanlığı, 7 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.
- 11.03.2021 11 Mar 15:43 Son dakika... AKO Jant üretimini ikiye katlayacak yatırımı tamamladı
Son dakika ekonomi haberi... AKO Grup bünyesinde ticari, zirai ve askeri araçlar için jant üretimi gerçekleştiren AKO Jant, üretim kapasitesini ikiye katlayacak 5 milyon dolar düzeyindeki yatırım programını tamamladı.
- 12.02.2021 12 Şub 15:07 Petlas'tan sürücülere "olağanüstü kış koşullarına hazır olun" uyarısı
Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli markası Petlas, kara kış koşullarında sürüş güvenliği için lastik ve araçla ilgili dikkat edilmesi gereken konulara dair sürücüleri uyardı.
- 04.02.2021 04 Şub 11:33 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın isim sponsoru Petlas oldu
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Offroad Şampiyonası'nın isim sponsoru Petlas oldu.
- 29.01.2021 29 Oca 11:49 Otomobil sporlarında 2021 sezonunun takvimi belli oldu
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2021 Demir Berberoğlu Sezonu'nun takviminin belli olduğunu bildirdi.
- 21.01.2021 21 Oca 15:29 Son dakika: Petlas, iş makinesi lastiklerinde de öne çıkıyor
Son dakika haberleri... Türkiye'nin yerli sermayeli sanayi gücü Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup) bünyesinde bugüne kadar 600 milyon dolar yatırım yapılan, Türkiye'nin lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli önde gelen markası Petlas, iş makineleri ve yol dışı lastik segmentlerinde de büyük yatırımlarına devam ediyor.
- 05.01.2021 05 Oca 14:01 PETLAS'ta görev değişikliği
TÜRKİYE'nin lastik sektöründe yerli sermayeli markası olan PETLAS'ta üst düzey görev değişikliği gerçekleşti.
- 07.12.2020 07 Ara 11:11 Petlas'tan yeni kış lastiği
Petlas, testleri Finlandiya’da gerçekleştirilen yeni kış lastiği Glacier W661’i satışa sundu.
- 04.12.2020 04 Ara 15:08 Salgın kış lastiği kullanma oranını yükseltiyor
Havaların soğuması ve yağışların artması ile birlikte güvenli sürüşün önemi artıyor.
- 04.12.2020 04 Ara 14:07 Petlas'tan kara kış lastiği
Petlas, yerli sermaye, yerli Ar-Ge ve yerli işgücü ile geliştirip ürettiği 2020 model yeni kış lastiği Glacier W661'i sürücülerin beğenisine sunuyor.
- 29.11.2020 29 Kas 11:03 Kış lastiği değiştirme ücreti 60 liradan başlıyor
ARİFE YILDIZ ÜNAL/ERHAN CİHAN ÜNAL - Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiğini değiştirme ücreti, ebada göre 60 ile 125 lira arasında değişiyor.
- 24.11.2020 24 Kas 14:39 Petlas'tan yol güvenliği için kış lastiği uyarısı
Petlas, yılın ilk karının yağması, hava sıcaklığının bazı bölgelerde sıfır derecenin altına düşmesi ve kışın kendini göstermesiyle birlikte sürücüleri kış lastiği kullanmaları konusunda uyardı.
- 22.10.2020 22 Eki 12:07 Petlas'a sosyal medya ödülü
AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren, lastik sektörünün yerli sermayeli önde gelen kuruluşu Petlas, SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre değerlendirildiği Veri Analitiği Ödülleri bölümünün "Lastik Kategorisi"nde gümüş ödül aldı.
- 13.10.2020 13 Eki 12:53 Petlas savunma sanayisinde yerlilik oranı ve kaliteyi artırıyor
Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup) Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, "Petlas'ın yerli sermaye, yerli mühendislik ve yerli iş gücü ile ürettiği lastikler, bu alanda dışa bağımlığı ortadan kaldırıyor.
- 18.09.2020 18 Eyl 15:17 Petlas, ralli şampiyonalarına öncülük ediyor
Petlas, spora ve toplumsal gelişime destek çalışmalarını sürdürüyor.
- 15.09.2020 15 Eyl 13:13 Petlas, çevre sürdürülebilirliğinde sektöre öncülük ediyor
Abdulkadir Özcan Şirketler Grubu (AKO Grup) bünyesinde faaliyet gösteren, lastik sektörünün yerli sermayeli markası PETLAS, ekonomiye katkılarını sürdürülebilir çevre için ürettiği değerlerle pekiştiriyor.
- 28.08.2020 28 Ağu 15:21 Petlas'tan yeni nesil 4 mevsim lastiği
PETLAS, Türkiye'de geliştirilen ve Kuzey Finlandiya'da testleri yapılan yeni geliştirdiği dört mevsim lastiği MultiAction PT565 sürücülerin beğenisine sundu.
- 14.08.2020 14 Ağu 14:29 Petlas'ın Porsche Cayman çekilişi sonuçlandı
Petlas'ın, tüketicilerine lastik alışverişiyle bir Porsche Cayman kazanma şansı sunduğu çekilişi kazanan şanslı isim, Bursa'dan Yusuf Kurt oldu.
- 05.08.2020 05 Ağu 10:23 Petlas çiftçilere destek oluyor
Petlas, farklı finans kuruluşları ile yaptığı iş birlikleriyle çiftçilere taksitlendirmeyle ödeme kolaylığı sağlıyor ayrıca lastik konusunda ihtiyaçlarına yönelik de teknik destek veriyor.
- 23.07.2020 23 Tem 10:15 Petlas, bayramda yola çıkacakları uyardı
AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, "Trafikte kendimizin, değer verdiklerimizin ve başkalarının can ve mal güvenliği sorumluluğunu taşıdığımızı unutmamalı, trafik kurallarına ve hız limitlerine uyarak araç kullanmalıyız." ifadelerini kullandı.
- 14.07.2020 14 Tem 11:17 Son dakika haberi... Petlas, "Türkiye'nin En Büyük 100 Sanayi Şirketi"nden biri oldu
Son dakika ekonomi haberine göre Petlas, Türkiye'nin en büyük 100 sanayi kuruluşu arasında yer alma hedefini gerçekleştirdi.
- 13.07.2020 13 Tem 11:53 "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması (2)
İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması"nda Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) ilk sırada yer alırken, Ford ikinci, Toyota üçüncü oldu.
- 30.06.2020 30 Haz 11:41 Habermetre, haftalık şirketler gündemini raporladı
Habermetre, 22-28 Haziran haftasında markalar hakkında öne çıkan gelişmeler ve iletişim faaliyetleri kapsamında yansıma bulan haberleri inceleyerek, raporladı. Haftanın haberi, Turkcell "Zeka Gücü" Projesi'nin, The Loyalty Magazine Awards'da En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Girişimi kategorisinde büyük ödüle layık görülmesi oldu.
- 25.06.2020 25 Haz 10:13 Petlas'ın Porsche 718 Cayman kazandıran kampanyasında son günlere girildi
Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli markası Petlas'ın tüketicilerine 500 liralık lastik alışverişiyle Porsche 718 Cayman kazanma şansı sunan kampanyası 30 Haziran'da sona erecek.
- 23.06.2020 23 Haz 14:05 Habermetre, haftalık şirketler gündemini raporladı
Habermetre, 15-21 Haziran haftasında markalar hakkında öne çıkan gelişmeler ve iletişim faaliyetleri kapsamında yansıma bulan haberleri inceleyerek, raporladı. Türkiye Varlık Fonu'nun Telekomünikasyon Devi Turkcell'in yüzde 26,2 oranında hissesini devralması haftanın en önemli haberi oldu.
- 19.06.2020 19 Haz 14:34 Petlas'tan sürücülere yaz lastiği uyarısı
Türkiye'nin yerli lastik markası Petlas, seyahat yasağının kalktığı kontrollü normalleşme sürecinde, güvenli ve sağlıklı yolculuklar için sürücüleri kış lastiklerini yaz lastiğiyle değiştirmeden yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.
- 12.06.2020 12 Haz 11:10 Petlas'ın marka değeri yüzde 60 arttı
Haziran ayında açıklanan Brand Finance Türkiye’nin en değerli ve en güçlü markaları 2020 raporunda Petlas, 70’inci sırada yer aldı ve böylece 3 sıra yukarıya çıkmış oldu.
- 11.06.2020 11 Haz 15:03 PETLAS, marka değerini yüzde 60 artırdı
Brand Finance'in Türkiye'nin en değerli ve en güçlü markaları 2020 raporuna göre, PETLAS, marka değerinde bir yılda yüzde 60 artış gerçekleştirdi.
- 07.05.2020 07 May 10:52 Petlas'tan kış lastiği değerlendirmesi
Kış lastiklerinin yaz şartlarında kullanımının, uzayan fren mesafesi nedeniyle sürüş güvenliğine olumsuz etki edeceği bildirildi.
- 22.04.2020 22 Nis 16:43 Hareketsiz kalan aracınızı koruyacak önlemler!
Covid 19 pandemisi nedeniyle evde kal çağrılarına uyan vatandaşlarımız vakitlerinin çoğunu evlerinde geçiriyor; kullandığımız araçlar da park edildikleri yerde hareketsiz kalıyor.
- 20.04.2020 20 Nis 15:41 PETLAS'tan uzun süre park halinde kalan araçların korunmasına yönelik öneriler
Türkiye'nin yerli lastik markası PETLAS, uzun süre hareketsiz kalan araçların bu dönemi hasarsız atlatabilmesi, akü ile lastiklere daha uzun bir ömür sağlanması için pratik ipuçları verdi.
- 10.04.2020 10 Nis 15:44 AKO Grup, pandemi sürecinde iş sürekliliğini dijital dönüşümle sağlıyor
AKO Grup, üretim faaliyetlerini çalışanlarının sağlık ve güvenliği için alınan ilave önlemlerle sürdürüyor.
- 30.03.2020 30 Mar 15:52 Petlas, kronik rahatsızlığı olan çalışanlarına tedbir amaçlı izin kullandırıyor
Kırşehir'de faaliyet gösteren Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ'de, koronavirüs önlemleri kapsamında kronik rahatsızlığı bulunan 70 ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilen 2 çalışana tedbir amaçlı izin kullandırıldığı bildirildi.
- 28.03.2020 28 Mar 12:33 Petlas'dan reklamndaki Porsche'ye sahip olma fırsatı
Petlas, duyurduğu yeni satış kampanyasıyla lastik alan müşterilerin arasında yapılacak çekilişle bir talihliye Porsche 718 Cayman hediye ediyor.
- 17.03.2020 17 Mar 11:18 TOSFED ertelenen yarışların yeni takvimini duyuracak
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ertelenen turnuvalara ilişkin takvim belirleme çalışmalarının sürdüğünü, yeni tarihlerin en kısa sürede kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.
- 13.03.2020 13 Mar 18:16 Petlas, Türkiye Offroad Şampiyonası'na isim sponsoru oldu
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilen otomobil sporlarından Türkiye Offroad Şampiyonası'nın isim sponsoru Petlas oldu.
- 11.02.2020 11 Şub 12:54 Kırşehir'den 224 milyon 200 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, 2019 yılında il genelinde 224 milyon 200 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.
- 10.02.2020 10 Şub 10:56 Uluslararası tarım fuarında Petlas'a yoğun ilgi
Petlas, dünya tarım sektörünün Türkiye'deki önemli yıllık buluşması AgroExpo İzmir Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda yoğun ilgi gördü.
- 08.02.2020 08 Şub 11:17 Petlas toprağa daha az zarar veren havasız lastiğini görücüye çıkardı
Tarım alanındaki teknolojik ürünler her geçen gün artarken, zirai alanda lastik üretimi yapan Petlas da toprağa daha az zarar veren havasız lastiğini 15'inci Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda görücüye çıkardı.
- 08.02.2020 08 Şub 11:04 Petlas toprağa daha az zarar veren havasız lastiğini görücüye çıkardı
Tarım alanındaki teknolojik ürünler her geçen gün artarken, zirai alanda lastik üretimi yapan Petlas da toprağa daha az zarar veren havasız lastiğini 15'inci Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda görücüye çıkardı.
- 04.02.2020 04 Şub 11:33 Kauçuğun araç lastiğine yolculuğu
Kırşehir'de, yaklaşık 2 milyon metrekare alanda kurulu lastik fabrikasında farklı işlemlerden geçirilen kauçuktan 2 bin 500 ayrı ebat ve 250'den fazla desende araç lastiği üretiliyor.
- 04.02.2020 04 Şub 11:10 Kauçuğun araç lastiğine yolculuğu
Kırşehir'de, yaklaşık 2 milyon metrekare alanda kurulu lastik fabrikasında farklı işlemlerden geçirilen kauçuktan 2 bin 500 ayrı ebat ve 250'den fazla desende araç lastiği üretiliyor.
- 29.01.2020 29 Oca 11:21 Kırşehir'den dünyanın 110'dan fazla ülkesine lastik ihracatı
Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Türkiye'ye uygulanan ambargolar nedeniyle devlet tarafından Kırşehir'de kurulan ve 1989 yılında ilk lastiğini piyasaya sunan Petlas Lastik Fabrikası'nda, son 10 yılda 50 milyonun üzerinde araç lastiği üretilerek 110'dan fazla ülkeye ihracat yapıldı.
- 29.01.2020 29 Oca 11:04 Kırşehir'den dünyanın 110'dan fazla ülkesine lastik ihracatı
Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Türkiye'ye uygulanan ambargolar nedeniyle devlet tarafından Kırşehir'de kurulan ve 1989 yılında ilk lastiğini piyasaya sunan Petlas Lastik Fabrikası'nda, son 10 yılda 50 milyonun üzerinde araç lastiği üretilerek 110'dan fazla ülkeye ihracat yapıldı.
- 30.12.2019 30 Ara 14:08 Silahlı Kuvvetler'in yeni zırhlı aracı Pars, Petlas lastiklerle donatıldı
Silah Taşıyıcı Araç (STA) projesi kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınmak üzere yürüttüğü proje ile FNSS Savunma Sistemleri AŞ ve Nurol Makina AŞ tarafından ortak geliştirilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA) Pars 4x4 STA, Petlas'ın...
- 06.12.2019 06 Ara 16:20 Petlas'tan "karlı yolda emniyet" için kış lastiği önerisi
Petlas, karlı ve yağışlı yol koşullarında kış lastiği kullanılması konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.
- 29.11.2019 29 Kas 13:37 Ankara, Marka Buluşmalarına ev sahipliği yapıyor
Ankara, "4. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları"na ev sahipliği yapıyor.
- 22.11.2019 22 Kas 23:48 Petlas işçileri ellerinde ekmekle iş çıkışı yürüdü
Petlas işçileri ellerinde ekmekle iş çıkışı yürüdü Toplu iş sözleşmesi bilgilendirmesi yapan sendika üyelerine servis çıkmadığı iddia edildi Petrol İş Sendikası Kırşehir Şube Başkanı Murat Kaya: "Her tepkiniz, anında karşılık bulacak"KIRŞEHİR - Kırşehir'de Petlas A.Ş.
- 22.11.2019 22 Kas 11:52 Petlas işçileri ellerinde ekmekle iş çıkışı yürüdü
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Petlas A.Ş. çalışanı bir grup işçi mesai sonrası toplu sözleşmeler hakkında bilgilendirme yaptığı sırada fabrika yönetiminin servisleri çıkartması üzerine işçiler, 7 kilometrelik yolu ellerinde ekmeklerle yürüdü.
- 19.11.2019 19 Kas 10:20 Petlas, Hitit Rallisi'nde klasman birincilerine lastik hediye etti
Petlas sponsorluğunda, Ankara Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Ankara Ticaret Odası (ATO) Marka Buluşmaları 46. Hitit Rallisi'nde klasman birincisi ekiplere bir takım lastik hediye edildi.
- 18.11.2019 18 Kas 15:02 Petlas'tan Hitit Rallisi klasman birincilerine lastik hediyesi
Petlas, Hitit Rallisi'nde klasman birincilerine lastik hediye etti.
- 18.11.2019 18 Kas 10:39 46'ncı Hitit Rallisi'nin kupaları sahiplerini buldu
ANKARA (İHA) – Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları 46'ncı Hitit Rallisi yarışlarında ödüller sahiplerini buldu.
- 17.11.2019 17 Kas 19:38 46. Hitit Rallisi sona erdi
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun düzenlediği, Ankara Otomobil Sporları Kulübü tarafından, Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları sponsorluğunda gerçekleştirilen 46. Hitit Rallisi'nde, Serdar Kaan Yalçın genel klasmanda şampiyon oldu.
- 16.11.2019 16 Kas 20:00 46. Hitit Rallisi başkentte başladı
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) düzenlediği, Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) tarafından Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları sponsorluğunda gerçekleştirilen 46. Hitit Rallisi, seyirci özel etabıyla başladı.
- 16.11.2019 16 Kas 18:06 46. Hitit Rallisi, seyirci özel etabıyla Ankara'da başladı
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) düzenlediği, Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) tarafından Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları sponsorluğunda gerçekleştirilen 46. Hitit Rallisi, seyirci özel etabıyla başladı.
- 14.11.2019 14 Kas 12:06 Petlas, dünyanın en büyük tarım fuarı Agritechnica'ya katıldı
Petlas, tarım makinaları ve endüstriyel kullanıma yönelik TBR (tam çelik) lastiklerini dünyanın en önemli tarım fuarı Agritechnica'da sergiledi.
- 12.11.2019 12 Kas 13:38 46. Hitit Rallisi 16 Kasım'da Ankara'da start alacak
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hitit Rallisi'nin Ankara'nın bir markası olduğunu belirterek, "Ralli uzun süredir Ankara'da yapılamıyordu, bu yüzden evine dönmesinden memnuniyet duyuyoruz.
- 05.11.2019 05 Kas 10:52 Petlas'tan kış lastiklerinde "4 Alan 3 Öder Kampanyası"
Petlas, yeni kampanyasıyla kış lastiklerinde "4 lastik al 3 öde" avantajı sunuyor.
- 01.11.2019 01 Kas 11:06 AKO Grup, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda
AKO Grup, Ankara'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda Petlas, Akojant ve Turbo Akü markalarıyla ilgi gördü.
- 26.10.2019 26 Eki 12:27 Ankara ömrünü, kurduğu yardım vakfına adadı
Ömrünü, kurduğu yardım vakfına adadıAnkara'da Engin Öztürk (82), 1974 yılında Kıbrıs Harekatı'nda yaralanan askerlere yardım amacıyla gönüllü çalışmalara başladıktan sonra 1985 yılında kurduğu Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı'na (HASVAK) hayatını adadı.
- 23.10.2019 23 Eki 15:22 Petlas'a "En İyi Fittness&Spor Influencer" ödülü
Petlas, Reynmen'li basketbol milli takım reklamı "Basketbol Milli Takım Sponsorluğu El Ele Kampanyası" ile "Yılın En İyi Fittness&Spor Influencer" ödülünü aldı.
- 21.10.2019 21 Eki 17:08 Petlas çalışanları, 'Küçük bir fidan kocaman bir nefes' temalı ağaç dikme kampanyası düzenledi
Kayseri yolu üzeri 50.kilometreye bin 100 fidan dikti.
- 20.10.2019 20 Eki 20:00 "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final yarışları
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Petlas ve Fiat sponsorluğunda 28 yaş altı yetenekli sürücüleri keşfetmek amacıyla hayata geçirilen "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin üçüncü dönem final yarışları Kocaeli'de yapıldı.
- 20.10.2019 20 Eki 19:21 "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final yarışları
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Petlas ve Fiat sponsorluğunda 28 yaş altı yetenekli sürücüleri keşfetmek amacıyla hayata geçirilen "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin üçüncü dönem final yarışları Kocaeli'de yapıldı.
- 19.10.2019 19 Eki 15:31 "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final yarışları başladı
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Petlas ve Fiat sponsorluğunda 28 yaş altı yetenekli sürücüleri keşfetmek amacıyla hayata geçirilen "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin üçüncü dönem final yarışları, Kocaeli'de başladı.
- 18.10.2019 18 Eki 12:49 "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesi Kocaeli'de final yapacak
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Petlas ve Fiat sponsorluğunda 28 yaş altı yetenekli sürücüleri keşfetmek amacıyla hayata geçirilen "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin üçüncü dönem final yarışları, 19-20 Ekim'de Kocaeli'de yapılacak.
- 03.10.2019 03 Eki 15:46 Petlas, spora desteğe devam ediyor
Petlas, sektörde öne çıkan yatırımlarının yanı sıra sorumlu marka kimliğiyle spora ve toplumsal gelişime destek çalışmalarına da devam ediyor.
- 03.10.2019 03 Eki 14:07 Petlas, spora desteğe devam ediyor
Petlas, sektörde öne çıkan yatırımlarının yanı sıra sorumlu marka kimliğiyle spora ve toplumsal gelişime destek çalışmalarına da devam ediyor.
- 16.09.2019 16 Eyl 13:35 Petlas, dünya şampiyonlarına öncülük etti
Petlas, 12-15 Eylül'de Marmaris'te gerçekleşen rallide dünya şampiyonlarına öncülük etti.
- 09.09.2019 09 Eyl 16:29 PETLAS'tan okul servisleri için öneriler
İSTANBUL(AA) PETLAS, okul yolunda güvenli bir yolculuk için araç lastiklerinde önem taşıyan noktalara dikkat çekti ve sosyal sorumluluk bilinciyle sürüş güvenliğiyle ilgili önerilerde bulundu.
- 04.09.2019 04 Eyl 14:53 Petlas ABD maçını Reynmen ve takipçileriyle izledi
Basketbol Milli Takım Resmi Sponsoru Petlas'ın, 2019 FIBA Dünya Kupası boyunca devam edecek "Türkiye El Ele" kampanyası, reklam filminin yanı sıra, Reynmen'in yaptığı Milli Takım marşı ve farklı etkinliklerle milli coşkuya eşlik ediyor.
- 20.08.2019 20 Ağu 11:28 PETLAS, savunma sanayisinin lastik ihtiyacını yerli üretimle karşılıyor
Türkiye'nin milli sermayeli sanayi devi PETLAS, savunma sanayisine yönelik Ar-Ge ve üretim yatırımları gerçekleştiriyor.
- 08.08.2019 08 Ağu 10:08 PETLAS'tan bayramda sorunsuz yolculuk için tavsiyeler
PETLAS, uzun yola çıkacak sürücülerin aracın kontrollerini yaptırması ve yorgun şekilde yola çıkılmaması gerektiği yönünde bazı uyarılarda bulundu.