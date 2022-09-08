Petlas 2022 Türkiye Offroad takviminde heyecan Sakarya'da yaşanacak - Son Dakika
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Petlas 2022 Türkiye Offroad takviminde heyecan Sakarya'da yaşanacak

08.09.2022 13:28
Petlas 2022 Türkiye Offroad takviminde heyecan Sakarya'da yaşanacak

Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 5'inci ayak yarışı, 9-10-11 Eylül tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 5'inci ayak yarışı, 9-10-11 Eylül tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, yarışa Türkiye'nin farklı şehirlerinden 29 araç ve 58 sporcu katılacak.

54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen yarış, 9 Eylül Cuma günü Kent Meydanı-Spor Ada Tesisleri'nde gerçekleştirilecek seremonik start ile başlayacak.

Sezonun 5'inci yarışında şampiyonluk ve podyum kovalayan sporcular, 10 Eylül Cumartesi 09.00'dan itibaren Kömürlük köyünde yer alan mukavemet etabını 4 kez geçecek.

11 Eylül Pazar günü ise Karaköy'de yer alan Spor Ada Tesisleri'ndeki seyirci etabını 3'er kez geçerek puan toplayacak yarışçılar, saat 18.00'da düzenlenecek ödül töreniyle organizasyonu noktalayacak.

-"İsim sponsoru olarak yer almak bizlere gurur veriyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Petlas Satış Direktörü Ahmet Candemir, Sakarya'da gerçekleştirilecek yarışın 2 etaptan oluşacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Her geçen etapta daha da fazla heyecanın yaşandığı offroad şampiyonasının sponsorluğunu üstlenmekten dolayı büyük gurur duyuyoruz. Bu yarışla şampiyonada final heyecanına bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Bu organizasyonlarda elde ettiğimiz deneyimleri lastik teknolojisine uyarlamak ve sosyal sorumluluk bilinciyle Türkiye'de spora destek vermek vizyonuyla buradayız.

Öngördüğümüz hedefler doğrultusunda sürdürülebilir büyümeye, gelişmeye ve artı değer üretmeye devam edeceğiz. Bu yaklaşımla sportif rekabete ve böyle bir organizasyona isim sponsoru olarak destek sağlamak bizlere gurur veriyor."

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Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın kalbi Sakarya'da atacak Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın kalbi Sakarya'da atacak Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın kalbi Sakarya'da atacak Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın kalbi Sakarya'da atacak
Kaynak: AA

Sakarya, Türkiye, Petlas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petlas 2022 Türkiye Offroad takviminde heyecan Sakarya'da yaşanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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