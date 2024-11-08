Kırşehir'de lastik fabrikasında meydana gelen iş kazasında, çatıdan düşen bir işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Petlas Lastik Sanayi A.Ş.'de fabrikanın deposunun çatısında kaynak yaparken dengesini kaybeden Murat Güzel (41), metrelerce yükseklikten yere düştü. Kazayı gören işçilerin durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güzel'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırşehir'de İş Kazası: Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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