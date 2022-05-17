Petlas'tan lastiklerin ömrünü uzatacak öneriler - Son Dakika
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Petlas'tan lastiklerin ömrünü uzatacak öneriler

17.05.2022 12:26
Petlas'tan lastiklerin ömrünü uzatacak öneriler

Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup), bünyesinde yer alan Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, lastiklerin ömrünü uzatmak için hava basıncına dikkat edilmesi, araca kapasitesinin üstünde yük alımı yapmaktan kaçınılması, hız sınırlarının aşılmaması ve lastiklerin diş derinliğinin...

Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup), bünyesinde yer alan Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, lastiklerin ömrünü uzatmak için hava basıncına dikkat edilmesi, araca kapasitesinin üstünde yük alımı yapmaktan kaçınılması, hız sınırlarının aşılmaması ve lastiklerin diş derinliğinin kontrol ettirilmesi gerektiğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Boran, güvenli ve keyifli bir yolculuk için lastiklerin şişirme basıncını ve diş derinliğini mutlaka ölçtürmek gerektiğini kaydetti.

Boran, "Özellikle mevsim geçişlerinde bu kontroller zorunluluk haline geliyor. Diş derinliği 3 mm'nin altındaki lastikler, aracın yol tutuşu özelliğini kaybetmesine, fren mesafesinin uzamasına ve daha fazla yakıt kullanımına yol açıyor. Bu nedenle de diş derinliği 3 mm'nin altındaki yaz lastiklerin mutlaka yenileriyle değiştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Lastiklerin kilometre ömrünü uzatmanın düzenli olarak lastiklerin aşınma durumunu ve hava basınçlarını kontrol etmekten geçtiğine dikkati çeken Boran, genel olarak, eksik veya fazla basınçla şişirilmiş lastiklerin daha hızlı bir şekilde aşındığına tanık olduklarını belirtti.

Boran, "Lastik basıncı düzenli olarak kontrol edilen lastiklerin doğru bir şekilde aşındığını ve daha uzun süre dayandığını söyleyebiliriz. Doğru basınçla şişirilmiş lastiklerin yola tutunma yüzeyi, fazla veya az şişirilmiş lastiklere göre önemli oranda artıyor. Böylelikle sağlanan daha iyi yol tutuşu daha güvenli ve uzun vadede tasarruflu bir sürüş sağlıyor." bilgilerini verdi.

Mevsimine uygun giyinmek gibi, her gün kullanılan araçlarda mevsimine uygun lastik kullanmanın da büyük önem taşıdığını belirten Boran, şöyle devam etti:

"Son yıllarda yaptığımız bilinçlendirme kampanyaları ve trafik kontrolleri sayesinde ülkemizde kış lastiği kullanımında belirli bir noktaya gelindi. Ancak, sıcak havalarda kullanıma uygun olmayan kış lastiklerinin değişimi ve yazın kış lastiği kullanılmaması da aynı şekilde kritik bir önem arz ediyor. Mevsimine uygun lastik kullanımı, öncelikle yol ve yolcu güvenliği olmak üzere, yakıt tasarrufu ve lastik ömrü açısından da önem taşıyor. Bunun yanı sıra lastik basıncını kontrol etmek, araca kapasitesinin üstünde yük alımı yapmaktan kaçınmak, yedek lastikler dahil tüm lastiklerinizin diş derinliği ve aşınmasını kontrol ettirmek gerekiyor. Yaz lastiklerinde diş derinliği 3 mm'den az olduğunda mutlaka yenileriyle değiştirmek gerekiyor. Ayrıca belirlenen seyir hızında seyahat etmeye özen göstermek, güvenli sürüşü sağlayacağı gibi lastiğin ömrünü de uzatıyor."

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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