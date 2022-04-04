Petlas'tan Türkiye'nin ilk radyal tam çelik iş makinesi lastiği - Son Dakika

Petlas, İzmir'de bu yıl 27'incisi düzenlenen İzmir Mermer Fuarı'da yüzde 100 yerli yeni nesil ilk radyal tam çelik iş makinesi lastiklerini tanıttı.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, 150 bin metrekare alanda, bine yakın katılımcıyla doğal taş, mermer ve mermer iş makineleri sektöründe dünya ticaretinin lider konumunu hedefleyen fuar, 4 gün boyunca 77 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Tasarım ve geliştirme faaliyetleri tamamen yerli AR-GE, yerli mühendis ve iş gücü ile her geçen gün rekabetçi gücünü artıran Petlas'ın yüksek kaliteli ve uzun kullanım ömürlü iş makinesi lastikleri, fuarda, sektör profesyonelleri tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Özellikle mermer ve madencilik sektöründe yoğun olarak kullanılan yüksek taşıma kapasiteli kaya kamyonları ve lastikli yükleyiciler için Petlas tarafından geliştirilen PtxHD41, PtxTD41 ve PtxRD31 model lastikler, yüzde 100 yerli mühendislik ve Ar-Ge çalışmaları ile Türkiye'de üretilen ilk radyal tam çelik iş makinesi lastikleri olma özelliği taşıyor.

Petlas'ın çelik karkas yapısıyla dayanıklılık ve sağlamlık sunan iş makinesi lastikleri, tekrar kaplanabilirlik özelliğiyle de dikkati çekiyor. Fuara özel olarak, AKO Lastik Kaplama tesislerinde Orbit Kaplama Teknolojisi ile kaplanarak sergilenen Petlas tam çelik lastik karkası, tam çelik iş makinesi lastiklerinde maliyet avantajı sunuyor. Sağladığı ikinci ömürde de yüksek performans ve deformasyona karşı direnç sağlıyor.

Petlas ve AKO Lastik Kaplama, iş makinesi sektörüne doğru, hızlı ve nitelikli ürünler sunmaya devam etmek için tedarikçileriyle bir araya gelerek beğeni ve değerlendirmelerini not ediyor.