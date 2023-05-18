2. turda seçimin kaderini belirleyecek olan görüşmenin tarihi belli oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarın bir araya gelecek

Bakanlık teklif edildiği iddia edilmişti! Oğan, gözünü çok daha yükseklere dikti

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs seçiminde yüzde 5.17 oy oranına ulaşarak, 2. tur için tüm gözlerin çevrildiği isim haline geldi. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerden Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile dün bir araya gelen Oğan, kritik bir görüşme daha gerçekleştirecek.

KILIÇDAROĞLU'NU MU DESTEKLEYECEK?

2. turda hangi adayı destekleyeceği merak konusu olan Oğan, yarın CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

"KARARINI 19 MAYIS'TA AÇIKLAYACAK"

Öte yandan; gazeteci Kürşad Oğuz dün yaptığı paylaşımda Sinan Oğan'ın kararını 19 Mayıs'ta açıklayacağını duyurmuştu. Oğuz, "Sinan Oğan'la konuştum. Sesi kısılmış, hafif hasta. 'Kararımızı 19 Mayıs'ta açıklayacağız' dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir teatisi hala sürüyormuş" ifadelerini kullanmıştı.