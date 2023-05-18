2. turda seçimin kaderini belirleyecek olan görüşmenin tarihi belli oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarın bir araya gelecek - Son Dakika
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2. turda seçimin kaderini belirleyecek olan görüşmenin tarihi belli oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarın bir araya gelecek

18.05.2023 13:21

14 Mayıs seçiminde aldığı oy sonrası 2. turun belirleyicisi olarak görülen Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği merak edilirken, beklenen görüşmenin tarihi belli oldu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile Oğan yarın bir araya gelecek.

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs seçiminde yüzde 5.17 oy oranına ulaşarak, 2. tur için tüm gözlerin çevrildiği isim haline geldi. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerden Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile dün bir araya gelen Oğan, kritik bir görüşme daha gerçekleştirecek.

KILIÇDAROĞLU'NU MU DESTEKLEYECEK?

2. turda hangi adayı destekleyeceği merak konusu olan Oğan, yarın CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

"KARARINI 19 MAYIS'TA AÇIKLAYACAK"

Öte yandan; gazeteci Kürşad Oğuz dün yaptığı paylaşımda Sinan Oğan'ın kararını 19 Mayıs'ta açıklayacağını duyurmuştu. Oğuz, "Sinan Oğan'la konuştum. Sesi kısılmış, hafif hasta. 'Kararımızı 19 Mayıs'ta açıklayacağız' dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir teatisi hala sürüyormuş" ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR (5)
  • Temel Topçu: Benim kananitim bu adamı boşuna büyütmeyin bunun oyu yok sayın incenin oyları kimse bunun sözüyle hareket etmez karar belli verecek kişi İlk turda verirdi onun için nereye istiyor sa gitsin Kendi kariyerini bitirir başka bir şey olamaz reisin besmilyon oy fark atar Cevap Yaz 195 74 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Reis sen neymişsin be, kuş, böcek, kelebek kaldı,masaya girmeyen maalesef, tiyatroya döndük sayenizde.Bu saatten sonra şapkadan tavşan çıkmaz, kırmızı kâr yağmaz maalesef, good by Kemal, 16 seçim kaybedip tersten dünya rekoru kırdı. Cevap Yaz 186 97 Yayından Kaldır
  • hasan topal: Ne kadar maaş alıyorsun merak ediyorum.İnanmazsanız bakın her haberin altında yorumu aynı. 45 86 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika 2. turda seçimin kaderini belirleyecek olan görüşmenin tarihi belli oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarın bir araya gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2. turda seçimin kaderini belirleyecek olan görüşmenin tarihi belli oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarın bir araya gelecek - Son Dakika
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