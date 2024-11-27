TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
Komisyonda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın sunumu öncesi bazı muhalefet partisi milletvekilleri, sıralarına hayatını kaybetmiş çocuk ve kadınların resimlerini bıraktı.
CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, öldürülen bazı kadınların isimlerinin yazılı olduğu bir pankart açtı.
Komisyon Başkanı Muş, milletvekillerini uyararak "Burası Taksim Meydanı değil." dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.
Son Dakika › Politika › 2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
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