23 Nisan Coşkusu

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, "23 Nisan; millet iradesinin tecelligahı olan Gazi Meclis'in kurulduğu, bağımsızlık mücadelesinin milletle birlikte verildiğinin ilan edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır" dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı milletçe gururla kutluyoruz. 23 Nisan; millet iradesinin tecelligahı olan Gazi Meclis'in kurulduğu, bağımsızlık mücadelesinin milletle birlikte verildiğinin ilan edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Aynı zamanda bu anlamlı gün, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza duyulan güvenin ve sevginin simgesidir. Milletin istiklali ve istikbali uğruna verilen mücadele, bugün bizlere güçlü ve bağımsız bir Türkiye bırakmıştır. Geleceğimizi daha da parlak kılmak için çalışırken, gözümüz gibi korumamız gereken en değerli varlığımız çocuklarımızdır. Onların iyi eğitim alması, sağlıklı bir çevrede büyümesi ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi en temel önceliğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; tüm çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE