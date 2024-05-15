AB, İsrail'e Refah'taki askeri operasyonunu sonlandırması çağrısında bulundu - Son Dakika
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Politika

AB, İsrail'e Refah'taki askeri operasyonunu sonlandırması çağrısında bulundu

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Refah'taki askeri operasyonunu derhal sonlandırması çağrısında bulunarak, operasyonun AB'nin İsrail ile ilişkilerinde ağır bir baskı oluşturacağını belirtti. Borrell, operasyonun Gazze'deki insani yardım dağıtımını zorlaştırdığını ve Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da kötüleştirdiğini ifade etti. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in sivillere yönelik insani yardımların geçişine engelsiz izin vermesi gerektiğini belirttiği hatırlatıldı.

15.05.2024 12:26
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'e Refah'taki askeri operasyonunu derhal sonlandırması çağrısında bulunarak, "İsrail'in Refah'taki askeri operasyonuna devam etmesi kaçınılmaz olarak AB'nin İsrail ile ilişkilerinde ağır bir baskı oluşturacak" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. İsrail'e Refah'taki askeri operasyonunu derhal sonlandırması çağrısında bulunan Borrell, operasyonun Gazze'deki insani yardım dağıtımını daha da zorlaştırdığını, Filistinlilerin yerinden edilmesine, kıtlığa ve insanların acı çekmesine yol açtığını ifade etti. Borell, "Refah ve çevresine sığınan 1 milyondan fazla sivile Birleşmiş Milletler'e göre güvenli kabul edilmeyen bölgelere gitmeleri söylendi. AB, İsrail'in kendini savunma hakkını kabul ederken, bunu uluslararası insancıl hukuka uygun yapması ve sivillerin güvenliğini sağlaması gerekiyor" dedi.

İsrail'e Gazze'deki insani durumu kötüleştirmekten kaçınma ve Refah sınırını yeniden açma çağrısında bulunan Borrell, "İsrail'in Refah'taki askeri operasyonuna devam etmesi kaçınılmaz olarak AB'nin İsrail ile ilişkilerine ağır bir baskı oluşturacak" ifadelerini kullandı.

Uluslararası insancıl hukuk uyarınca İsrail'in sivillere yönelik insani yardımların geçişine engelsiz olarak izin vermesi gerektiğini hatırlatan Borrell, "Uluslararası Adalet Divanı, 26 Ocak ve 28 Mart tarihli kararlarında bunu açıkça ortaya koydu" şeklinde konuştu.

Borrel, tüm taraflara ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çabaları arttırması çağrısında bulundu. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AB, İsrail'e Refah'taki askeri operasyonunu sonlandırması çağrısında bulundu - Son Dakika

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