ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Hamas arasında ateşkes çağrısında bulundu

ABD Başkanı Joe Biden, Ramazan ayına kadar İsrail ve Hamas arasında ateşkes çağrısında bulunarak, bir anlaşma olmazsa İsrail'de ve özellikle Kudüs'te durumun "çok, çok tehlikeli" olacağını söyledi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 151 gündür sürerken, ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında yeni bir esir takasını da içeren ateşkes anlaşmasına yönelik çabalar devam ediyor. Biden, anlaşma konusunda İsrail'in işbirliği yaptığı belirterek, "Ateşkese ihtiyacımız var" dedi.
Masadaki anlaşmayı "rasyonel bir teklif" olarak nitelendiren Biden, İsraillilerin bunu kabul ettiğini belirterek, "Hamas'ın ne yapacağını görmek zorundayız" dedi.
"Ramazan ayına kadar bir anlaşma olmazsa İsrail'de ve özellikle Kudüs'te durumun 'çok, çok tehlikeli' olacağını" aktaran Biden, İsrail'in Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardımın girmesine izin vermemesi için "hiçbir mazeret" olmadığını da vurguladı. - WASHINGTON
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Kütahya merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 14 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 ay boyunca örgütlü olarak yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Yaklaşık 100 milyon lira para hareketinin yaşandığı bahis sitelerini yönettiği belirlenen şüphelilerin adreslerine baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmede, Netanyahu ve İsrail yönetiminin Filistin halkına yönelik soykırım uyguladığını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına destek vermeye devam edeceğini ifade etti.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçilerin ailelerine ziyarette bulundu. Vali Aydoğdu, ailelere çalışmaların son durumu hakkında bilgi vererek destek mesajları iletti. Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile birlikte çalışmaları takip etti ve yetkililerden bilgi aldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 90 organize suç örgütünün çökertildiğini ve adalete teslim edildiğini açıkladı. 9 ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 27 milyar 181 milyon TL'lik maddi mal varlıklarına el konuldu.
İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda kabul edilen kararda, İsrail'in uluslararası teşkilatlara üyeliğinin askıya alınması çağrısın bulunularak, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğu vurgulandı.
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