Trump ve Harris Yarışta Başabaş - Son Dakika
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Politika

Trump ve Harris Yarışta Başabaş

ABD'de yapılan anketlere göre, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Kamala Harris arasındaki yarış başa baş durumda. Yapılan anketlerde Trump'ın bir puan önde olduğu belirlenirken, genel anket ortalamalarına göre Harris'in önde olduğu görülüyor. Ancak Harris'in siyasi duruşu hakkında yeterince bilgi sahibi olmayan seçmenlerin oranı oldukça yüksek.

08.09.2024 20:16
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ABD'de başkanlık seçimlerine ilişkin yapılan anketlere göre, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Kamala Harris yarışı başa baş götürüyor.

The New York Times ve Siena College, 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerine ilişkin anket yaptı.

Harris'in yüzde 47 bandında olduğunu ortaya koyan anket sonuçları, Trump'ın yüzde 48'le 1 puan önde olduğunu tespit etti.

Öte yandan, ABD genelinde yapılan anketlerin ortalamalarına göre ise Harris, yüzde 49'luk oy oranı ile Trump'ın 2 puan önünde bulunuyor.

Anket sonuçları, 10 Eylül'de yapılacak TV münazarası öncesi adayların yarışı başa baş götürdüğünü gösteriyor.

Ankete katılan seçmenlerin neredeyse yüzde 30'u Harris'in siyasi duruşu hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını belirtiyor.

Bu arada, seçmenlerin çoğu, Trump'ın siyasi görüşlerinin büyük ölçüde belli olduğu kanaatinde.

Donald Trump ve Kamala Harris, 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde, New York'taki ABC kanalının stüdyosunda 10 Eylül'de karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Trump ve Harris Yarışta Başabaş - Son Dakika

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