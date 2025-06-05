ABD'den BMGK'ya Gazze Veto'su

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze Şeridi'nde derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes talep eden karar tasarısını veto etti. 15 üyeli Konsey'de 14 ülke tasarıya 'evet' oyu verirken, yalnızca ABD veto oyu kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, Slovenya tarafından sunulan ve 10 seçilmiş üye ülkenin desteğini alan karar tasarısı, ABD'nin vetosuyla reddedildi. Tasarıda, Gazze'de yaşanan felaket boyutundaki insani duruma dikkat çekilirken, derhal ve kalıcı bir ateşkes ile insani yardım kısıtlamalarının kaldırılması talep edildi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Dorothy Shea, oylama öncesi yaptığı konuşmada, "Hamas'ı kınamayan hiçbir önlemi desteklemeyeceğimizi açıkça belirttik. Bu karar, Hamas'ın silah bırakmasını ve Gazze'yi terk etmesini talep etmiyor. Bu haliyle kabul edilemez" dedi.

Shea: "Karar Hamas'ı cesaretlendiriyor"

ABD'li temsilci Shea, Hamas'ın ateşkes önerilerini defalarca reddettiğini ve rehineleri hala serbest bırakmadığını belirterek, Güvenlik Konseyi'nin Hamas'ı cesaretlendirecek bir kararı geçirmemesi gerektiğini vurguladı. Washington yönetimi, kararın diplomatik çabaları baltalayacağını ve Hamas ile İsrail arasında "tehlikeli bir eşdeğerlik" kurduğunu savundu. Kararın aynı zamanda yardım mekanizmalarındaki sorunlara değinmediğini öne süren Shea, yardımların güvenli bir şekilde ulaştırılması için Hamas'tan bağımsız Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Shea, konuşmasının sonunda ABD'nin, Gazze'deki insani krizin sona ermesi ve rehinelerin serbest bırakılması için Mısır ve Katar'la birlikte çalışmaya devam edeceği de vurgulandı.

ABD'nin 5. vetosu: Trump yönetimi ilk kez kullandı

Bu veto, Başkan Donald Trump'ın Ocak ayında göreve gelmesinden bu yana ABD'nin ilk Güvenlik Konseyi vetosu oldu. Washington yönetimi, daha önceki dört benzer karar tasarısını da reddetmişti. Çarşamba günü oylanan karar, ABD'nin beşinci vetosu olarak kayıtlara geçti. - NEW YORK