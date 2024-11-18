ABD'den İsrailli Yerleşimcilere Yaptırım

Politika

ABD, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet olayları ve toprak gaspı nedeniyle İsrailli yerleşimci örgütü Amana, 3 İsrailli yerleşimci ve 1 şirkete yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet olayları ve toprak gaspı nedeniyle yasa dışı İsrailli yerleşimciler ve yerleşimcilerin kontrolündeki şirket ve örgütler aleyhinde eş zamanlı iki ayrı yaptırım açıklaması yayınladı.

Batı Şeria'daki en büyük yasa dışı yerleşim inşa örgütüne yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, İsrailli yerleşimlerini genişletmek ve Filistin topraklarını ele geçirmek için kullanılan illegal yerleşim alanlarına destek sağlamakla suçlanan Amana örgütü aleyhinde yaptırım kararı alındığı duyuruldu. Açıklamada, Batı Şeria'daki en büyük İsrailli yerleşim geliştirme örgütü Amana, "İsrail'in aşırılıkçı yerleşim hareketinin kilit önemdeki bir parçası" olarak tanımlandı. Açıklamada, "Amana tarafından desteklenen yerleşimciler ve çiftlikler, Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinin gelişmesinde kilit bir rol oynuyor ve buralardaki yerleşimciler, şiddet eylemleri gerçekleştiriyor. Daha geniş bir çerçevede Amana, finansman, krediler ve altyapı inşası ile desteklediği çiftlik alanlarını stratejik bir şekilde toprak gasp etmek ve yerleşim bölgelerini genişletmek için kullanıyor" denildi.

Yaptırımla aynı zamanda Amana örgütünün İsrailli yerleşim birimlerinde konut inşa eden ve satışını gerçekleştiren "Binyanei Bar Amana" isimli alt kuruluşu da hedef alındı. Amana, daha önce İngiltere ve Kanada tarafından da uygulanan yaptırımların hedefi olmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da yaptırım açıkladı

Hazine Bakanlığı ile paralel olarak ABD Dışişleri Bakanlığı da işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait mülklere el konulması ve şiddet eylemleri nedeniyle "Eyal Hari Yehuda Company LTD" adlı şirket ile 3 İsrailli yerleşimci aleyhinde yaptırım açıkladı. Yaptırımlara hedef olan İsrail vatandaşlarının Batı Şeria'daki mülk gaspı ve şiddet eylemleriyle ilişkilendirilen Itamar Yehuda Levi, Shabtai Koshlevsky ve Zohar Sabah isimli yerleşimciler olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Eyal Hari Yehuda Company LTD şirketi, ABD tarafından daha önce yaptırım uygulanmış olan Meitarim Çiftliği de dahil olmak üzere yaptırım altındaki yapıların fiziksel sınırlarının genişletilmesine hizmet eden inşaat faaliyetlerinde kullanılan pikap ve SUV gibi araçlar tedarik ediyor" denildi.

Yaptırım uygulanan şahıslar arasında yer alan Itamar Yehuda Levi isimli yerleşimcinin Eyal Hari Yehuda Company LTD'nin sahibi olduğu vurgulanan açıklamada, bu kişinin aynı zamanda yaptırım altındaki kuruluşlara maddi destek sunduğuna da dikkat çekildi. Açıklamada, ayrıca daha önce ABD tarafından yaptırım uygulanan Haşomer Yoş adlı kuruluşun başkan yardımcısı, proje koordinatörü ve kurucularından Sabtai Koshlevsky ve Filistinlilere yönelik tehdit ve şiddet eylemlerine karışan Zohar Sabah'ın da yaptırımlara hedef olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Zohar Sabah, Filistinlilere yönelik tehditler ve şiddet eylemlerinde yer almış, hatta bu eylemleri onların evlerinde gerçekleştirmiştir. Kendisi Batı Şeria'da yıkıcı bir davranış modeli sergilemiştir. Ayrıca Eylül 2024'te Eriha yakınlarındaki Al-Ka'abneh İlkokulu'na düzenlenen ve birçok Filistinlinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyla da ilişkilendirilmiştir" denildi.

Açıklamada, "İsrail hükümetini bir kez daha şiddet, zorla yerinden etme ve özel mülklerin gasp edilmesinden sorumlu olan ve bu eylemlere katılan kişilere karşı harekete geçmeye ve bunların hesap vermelerini sağlamaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yaptırımlar çerçevesinde ABD şirketleri ve vatandaşları, yaptırımlara hedef olan şirket, kuruluş ve bireylerle herhangi bir ticari işlem gerçekleştiremeyecek ve aynı zamanda bu kişi ve kuruluşların ABD'deki varlıkları dondurulacak. - WASHINGTON