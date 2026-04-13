ABD-İran Görüşmeleri Yeniden Başlayacak

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, İran ve ABD arasında cumartesi günü yapılan görüşmelerin yeni turunun yakında başlamasının beklendiğini söyledi.

Pakistan Savunma Bakanı Asif, hafta sonu İslamabad'da gerçekleştirilen ABD-İran müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı. Asif, yeniden diyalog olasılığının mevcut olduğunu belirterek, önceki görüşmelerin sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şimdiye kadar sadece olumlu gelişmelerin olduğunu söyleyen Asif, iki taraf arasında gelecekteki iş birliği için umutlu bir bakış açısı olduğunu belirtti. Bakan Asif, "Görüşmelerin yeniden başlaması için hala bazı şanslar var. İran ve ABD arasında yeni bir görüşme turunun yakında başlaması bekleniyor" dedi.

ABD ve İranlı yetkililer, 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da varılan 2 haftalık ateşkesin ardından cumartesi günü İslamabad'da bir araya gelmiş, görüşmeler 21 saatten fazla sürmüştü. - İSLAMABAD