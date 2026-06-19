ABD Savunma Bakanlığı'ndan 80 Milyar Dolarlık Ek Bütçe Talebi - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanlığı'ndan 80 Milyar Dolarlık Ek Bütçe Talebi

19.06.2026 10:04
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Wall Street Journal'a göre, ABD Savunma Bakanlığı, İran için 80 milyar dolarlık ek bütçe isteyecek.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı'nın İran savaşına dair harcamaları ve savaş dışı diğer giderleri karşılamak için Kongre'ye 80 milyar dolarlık ek bütçe talebinde bulunacağını iddia etti.

ABD Savunma Bakanlığı'nın ek bütçe talebinde bulunacağı öne sürüldü. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Feinberg'in bu hafta milletvekilleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde Savunma Bakanlığı'nın İran savaşına dair harcamaları ve savaş dışı diğer giderleri karşılamak için 80 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söylediği iddia edildi.

Haberde, Savunma Bakanlığı'nın afet yardımı gibi savunma dışı giderleri de kapsayacak olan kapsamlı bir ek bütçe talebini önümüzdeki günlerde Kongre'ye sunulabileceği belirtildi.

Adı açıklanmayan ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, nisan ayında yaptığı açıklamada, İran savaşının maliyetinin ABD'ye yaklaşık 25 milyar dolara mal olduğunu belirtmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Politika, Savunma, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Savunma Bakanlığı'ndan 80 Milyar Dolarlık Ek Bütçe Talebi - Son Dakika

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