Abdullah Gül: Dünya hiç görülmediği kadar tehlikeli bir dönemden geçiyor

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de kendi adını taşıyan üniversitenin mezuniyet törenine katıldı.

"DÜNYA HİÇ GÖRÜLMEDİĞİ KADAR TEHLİKELİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"

Burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gül, "Dünya 2000 yılından sonra 10 senelik istikrarlı bir dönemde yaşadı ama son yıllarda hiç görülmediği kadar kırılgan, hiç görülmediği kadar kural tanımaz, görülmediği kadar uluslararası kuruluşların ve sistemin çöktüğü çok tehlikeli bir dönemden geçiyor." dedi.

"FİLİSTİN'DE İNSANLAR BİR PARÇA EKMEK VE BİR YUDUM SU İÇİN ÖLÜYORLAR"

Bir tarafta Rusya- Ukrayna savaşının devam ettiğini diğer tarafta da Filistin'de büyük bir soykırımın yaşandığını dile getiren Gül, sözlerine şu şekilde devam etti: "Filistin'de artık bombalar ile insan öldürülmüyor. Bu devam ediyor ama buna ilave kadınlar, çocuklar, yaşlı insanlar bir parça ekmek ve bir yudum su için ölüyorlar. Üzülerek ifade edeyim ki, Türk basının da bu yeteri kadar yer almıyor. Amerika'daki ve İngiltere'deki gazetelerin her gün manşetinde o çocukların nasıl bir deri ve kemik kaldıkları, oralarda İsrail'in nasıl bir soykırım işlediği yer alıyor. Devletleri yönetenleri ayrı tutuyorum ama toplumların vicdanı ayağa kalkıyor. Sivil toplum kuruluşları ayağa kalkıyor. Düşünürler, gazeteciler ayağa kalkıyor. Vicdanlı politikacılar ayağa kalkıyor ve bu vahşetin durdurulmasını istiyor"

"DÜNYA İÇİN BÜYÜK BİR UTANÇ"

Gül, "Geçen hafta bundan 30 sene önce Srebrenitsa'da 10 bine yakın insanın dünyanın gözü önünde aç bırakılıp nasıl bir deri kemik kalıp öldüğünün yıl dönümü yapıldı. Vaktiyle bende o toplantılara gidip o acıları yaşadım. Dünyanın çok önemli insanları açıklama yaptılar ve 'bu bir daha yaşanmamalı, bir daha tekrarlanmamalı ve tekrar yaşanmamalı. Bunu yapanlar ceza aldılar ama bu yetmez' dediler. Bir taraftan bunu söyleyen insanlar ve bir taraftan bu katliamların canlı naklini ne yazık ki sessizlikle, hamasetle geçiştirmeye başladılar. Bu üzüntü vermekte ve dünya için büyük bir utanç" ifadelerini kullandı.

Öte yandan törene, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı.