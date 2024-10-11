Açıkkapı'dan Ahlak Uyarısı - Son Dakika
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Politika

Açıkkapı'dan Ahlak Uyarısı

Ejder Açıkkapı, sosyal medya platformlarına karşı önlemleri savunarak ahlaksızlığa karşı duracaklarını belirtti.

11.10.2024 15:47
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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Hangi platformda olursa olsun, evlatlarımızın zehirlenmesine, toplumumuzun ahlakının yok edilmesine, cinsiyetsizlik projesiyle soyumuzun kurutulmasına ve satanizm propagandası yapılmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çocuk ve gençlerin güvenliği, sağlık ve huzuru açısından sosyal medya platformlarına yönelik alınan ve alınacak önlemleri değerlendirdi.

Son günlerde toplumu derinden yaralayan olaylarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Açıkkapı, "Bu hadiseleri bazı muhalefet unsurları gibi sadece siyaseten değerlendirmek etik olmaz. Söz konusu evlatlarımız olduğunda siyaseti bir kenara bırakıp, şapkamızı önümüze alıp, hep birlikte düşünmemiz gerekir. Maalesef evlatlarımızın geleceğinin güvence altına alınması hususunda birlik ve beraberlik çağrımıza muhalefetten bazı isimlerin duyarsız kaldığı, uzatılan eli tutmaktan imtina ettiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuklara LGBT sapkınlığı ve satanizm propagandası başta olmak üzere birçok ahlaksızlığın empoze edilmeye çalışıldığı gerekçesiyle oyun platformu Roblox'un yasaklandığını; küçük yaşta kız çocuklarına şantaj ve tehditle istismarda bulunulduğu gerekçesiyle mesajlaşma platformu Discord'a erişim engeli getirildiğini aktaran Açıkkapı, sosyal medya platformu TikTok'la ilgili gelen şikayetlerin de yetkili kurumlarca incelendiğini, yasalara aykırılık tespit edilmesi durumunda TikTok'un da kapatılabileceğini söyledi.

Açıkkapı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz burada evlatlarımız için bu kararı alırken muhalefetten bazı vekiller özgürlüklerin kısıtlandığını iddia ederek bizi eleştirdi. Eleştirinin de mantık çerçevesinde olması gerekmez mi? Ne diyelim, '8 yaşında erkek, kız çocuklarına LGBT propagandasının, satanizm misyonerliğinin serbest olması gerekir' mi diyelim? Allah bunlara akıl fikir versin. Buradan tüm sosyal mecralara bir kez daha sesleniyoruz; hangi platformda olursa olsun, evlatlarımızın zehirlenmesine, toplumumuzun ahlakının yok edilmesine, cinsiyetsizlik projesiyle soyumuzun kurutulmasına ve satanizm propagandası yapılmasına müsaade etmeyeceğiz."

Açıkkapı, 2020 ve 2023 yıllarındaki depremlerde büyük hasar alan Elazığ'da bugüne kadar yapılan çalışmaları da anlatarak yürütülen yeniden yapılanma süreciyle eğitimden barınmaya, güçlendirme çalışmalarından altyapı iyileştirmelerine kadar Elazığ'ın her alanda büyük bir gelişim kaydettiğini??????? dile getirdi.

Kaynak: AA

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