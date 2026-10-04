Adalet Bakanı Gürlek, Ankara Cumhuriyet Savcısı Kılıç için rahmet diledi

Adalet Bakanı Gürlek, Ankara Cumhuriyet Savcısı Kılıç için rahmet dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Savcısı Orhan Kılıç'ın vefatı üzerine NSosyal hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Gürlek, mesajında Kılıç'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına sabır ve başsağlığı diledi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, hayatını kaybeden Ankara Cumhuriyet Savcısı Orhan Kılıç için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yayımladığı mesajda, Kılıç'ın vefatını derin üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhum Cumhuriyet Savcımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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