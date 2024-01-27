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Adana, Iğdır ve Siirt'e yeni emniyet müdürü, vali yardımcısı ve kaymakam atamaları yapıldı - Son Dakika
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Adana, Iğdır ve Siirt'e yeni emniyet müdürü, vali yardımcısı ve kaymakam atamaları yapıldı

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak, Adana, Iğdır ve Siirt'e yeni emniyet müdürü, vali yardımcısı ve kaymakam atamaları gerçekleştirildi. Ayrıca, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Yalçın Aydin atandı.

Adana, Iğdır ve Siirt\'e yeni emniyet müdürü, vali yardımcısı ve kaymakam atamaları yapıldı
27.01.2024 - 02:45,
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Adana, Iğdır ve Siirt'e yeni emniyet müdürü, 20 ile yeni vali yardımcısı ve 127 ilçeye yeni kaymakam atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci görevden alınırken yerine Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca görevden alınırken yerine Erden Sakarya ve Siirt İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu görevden alınırken yerine Necmettin Öztürk atandı. Karara göre ayrıca 127 ilin kaymakamı ve 20 ilin vali yardımcısı değişti. Söz konusu atama kararları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3. Maddeleri gereğince yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer atama kararına göre de Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Yalçın Aydin getirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Siirt, Iğdır, Güvenlik, Politika, Son Dakika

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