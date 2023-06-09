Aday olduğuna pişman mı? Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisi sonrası sessizliğini bozdu
09.06.2023 20:57
Seçimlerden mağlubiyetle ayrılan CHP lideri Kemal Kılıçdroğlu, sessizliğini 12 gün sonra bozdu. Aday olduğuna pişman olup olmadığı sorulan Kılıçdaroğlu, "Hayır hiç pişmanlığım olmadı, yapılan her şey benim açımdan doğruydu. Diğer liderler için bir şey söylersem doğru olmaz. Her hangi bir pişmanlığım da söz konusu değil" dedi.
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9.06.2023 20:58:11. #1.12#
SON DAKİKA: Aday olduğuna pişman mı? Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisi sonrası sessizliğini bozdu - Son Dakika