Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin adı ve amblemi belli oldu - Son Dakika
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Politika

Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin adı ve amblemi belli oldu

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Eski İYİ Parti milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yeni siyasi partisini kurmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Partinin kuruluş dilekçesi yarın sabah İçişleri Bakanlığı'na teslim edilecek ve ardından Ağıralioğlu, partinin ismi ve logosunu düzenleyeceği tanıtım toplantısında açıklayacak. Gözler Ağıralioğlu'nun açıklamalarına çevrilirken Ankara kulislerine düşen son bilgiye göre partinin adının Anahtar Parti olacağı iddia edilirken amblemi de ilk kez görücüye çıktı.

27.10.2024 14:49
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Yavuz Ağıralioğlu'nun kurduğu yeni siyasi partinin kuruluş dilekçesi, yarın saat 09.00'da İçişleri Bakanlığı'na teslim edilecek. Başvurunun ardından ATO Congresium'da tanıtım toplantısı düzenlenecek. Ağıralioğlu, burada partisinin kuruluşunu ilan edecek ve yeni siyasi hareketin vizyonunu, misyonunu ve gelecek hedeflerini paylaşacak. Partinin ismi ve logosu da ilk kez toplantıda duyurulacak.

AĞIRALİOĞLU: BU MÜCADELE, SİZLERİ GÜÇLÜ BİR GELECEĞE TAŞIMA MÜCADELESİ

Parti kuruluş sürecine ilişkin açıklama yapan Ağıralioğlu, "Tarih boyunca nice zorluklarla karşılaşmış, her seferinde iradesiyle bu zorlukları aşmayı bilmiş bir milletin evlatlarıyız. 2024 yılında yaşadığımız sıkıntılar, milletimizin hak etmediği acılar olsa da; merhametimizi terk etmeden, ümidimizi kaybetmeden bugünlere geldik. Aziz milletim, şimdi de sadece size bağlı kalarak, memleketimizin geleceğini inşa edebilmek amacıyla, arkadaşlarımla beraber yeni bir mücadeleye başlıyoruz. Bu mücadele, sizleri hak ettiğinizi düşündüğümüz güçlü bir geleceğe taşıma mücadelesidir. Hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi kayırmadan ve hiç kimseyi kırıp dökmeden memleketimizi bir ve beraber etme irademizin partisini kuruyoruz" dedi.

"KUCAKLAYICI BİR PARTİ OLSUN İSTİYORUZ"

Ağıralioğlu, "Kurduğumuz parti, 85 milyon üyesi olabilecek kadar kucaklayıcı bir parti olsun istiyoruz. Memleketini sarıp sarmalayabilen, yarınlarımıza, çocuklarımıza, emeklerimize, çalışanlarımıza, emeklilerimize, üretenlerimize, tüketenlerimize, yaşayanlarımıza ve hatta aramızdan ayrılanlara dahi adanmış bir parti kuruyoruz. Bu mücadele, güçlü yarınlarımız, çocuklarımız ve güzel bir vatan için. Hür bir iradeyle, arkadaşlarımızla birlikte yeni bir sayfa açıyor, sizleri de bu önemli adımın bir parçası olmaya davet ediyoruz. Pazartesi günü, saat 13.00'de Ankara ATO Congresium'da gerçekleştireceğimiz parti kuruluş lansmanında sizlerle buluşmak, yeni bir geleceği birlikte inşa etmek istiyoruz. Dualarıyla yanımızda olanların da iradeleriyle destekleyeceğine inanıyoruz. Allah bizi ne kendisine ne de sizlere mahcup etmesin" ifadelerini kullandı.

Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin adı ve amblemi belli oldu

PARTİNİN ADI VE LOGOSU BELLİ OLDU

Türk siyasetinde gözler eski İYİ Parti milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun yarın açıklayacağı bilgilere çevrilirken, kurulacak yeni partiye ilişkin iddialar da art arda geldi. Gazeteci İsmail Saymaz, Ağıralioğlu'nun kuracağı partinin adının Anahtar Parti olacağını öne sürerken dev bir anahtarın yer aldığı amblemi de ilk kez paylaştı. Partinin programında "ahlak, akıl, adalet" temalarına vurgu yapılacak.

Yavuz Ağıralioğlu\'nun kuracağı yeni partinin adı ve amblemi belli oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin adı ve amblemi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • AHMET YILMAZ:
    Cumhuriyet ve ATATÜRK düsmani bu dönekten bir yurrak olmaz 53 207 Yanıtla
  • V. A.:
    Ben olsam ak partiden nefret edenler partisi kurarım. Sırf milyonlarca insan kendini öyle gordugu için bile oy vermeyi düşünür 76 102 Yanıtla
    Mehmet Aytekin:
    Var zaten kim oy veriyo 0 0
    suna genç:
    Heykelden nefret edenler ve yasaklansın isteyenler partisi p oy alır 0 0
    Celil Başer:
    salyan akmış sil 0 0
  • Erol MARASLI:
    Yeni parti hayırlı olsun.6 lı masa döneminde dik duruşu nedeniyle takdir ettiğim bir siyasetçi.iyi parti,AKAPE,MHP den çok kişi buraya gelecektir. 96 70 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Bi sen eksiktin 67 86 Yanıtla
    Anazarbus :
    Sen fazlasın ya 0 0
  • Zeynep Eren:
    lütfen artık kur şu partiyi,elimizde bir sen kaldın inşallah bozulmazsinnn ?? 85 39 Yanıtla
  • serkan ipek:
    hah sende gel baktin siyasette cok para var guc var dokunulmazlik var turkiyeyi asil siz somuruyorsunuz sozde vekil icraatta vezir 43 39 Yanıtla
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