Ağrı'daki coşkulu sahur etkinliğine yönelik eleştirilere AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan cevap geldi: Birileri bizden rahatsız oluyor - Son Dakika
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Ağrı'daki coşkulu sahur etkinliğine yönelik eleştirilere AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan cevap geldi: Birileri bizden rahatsız oluyor

11.04.2022 12:46

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, partisinin gençlik kollarının Ağrı'da organize ettiği sahur programının eleştiri konusu olmasından sonra ilk kez açıklama yaptı. İnan, "Birileri orada bu çalışmaların yürütülmesini istemiyor. Bugün Konya'da söylüyorum ak gençlik sizi daha fazla rahatsız etmeye devam edecek" dedi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte birçok partinin temsilcileri ve ilçe başkanlıkları iftar ve sahur programı düzenlemeye başladı. AK Parti Gençlik Kolları tarafından Ağrı'da düzenlenen sahur programı ise eleştirilere neden oldu.

AK PARTİ CEPHESİNDEN ELEŞTİRİLERE YANIT

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan ise Ağrı'da düzenlenen iftar programı hakkındaki eleştirilere ilk kez yanıt verdi. Partisinin gençlik kollarından birilerinin rahatsız olduğunu belirten İnan, "Bugün Konya'da söylüyorum ak gençlik sizi daha fazla rahatsız etmeye devam edecek" dedi.

"BİZ BULUŞTUĞUMUZDA BİRİLERİ RAHATSIZ OLUYOR"

AK Partili İnan, Konya'daki iftar programında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Biz Iğdır'da buluştuğumuzda, biz Ağrı'da buluştuğumuzda, biz Erzurum'da buluştuğumuzda birileri rahatsız oluyor. Birileri orada bu çalışmaların yürütülmesini istemiyor. Bugün Konya'da söylüyorum ak gençlik sizi daha fazla rahatsız etmeye devam edecek.

"2023'TE SİZLERİ SANDIĞA GÖMECEĞİZ"

Bırakın sahuru, bırakın iftarı, o illere adımını daha atamayan o altılı partinin gençlik örgütleri çalışmazken AK Parti gençlik kolları çalışıyor diye kuduruyorlar, daha fazla kudurmaya devam edeceksiniz. O gün bizle beraber olan bin tane üniversiteli gencin hatırı adına, AK Parti gençlik kolları üyelerinin teveccühü ile 2023'te sizleri sandığa gömeceğiz sandığa.

PROGRAMA YOĞUN KATILIM

İftar programına AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya'ya bağlı 31 ilçede görev yapan AK Parti gençlik kolları teşkilat başkanları ile önceki dönemlerde partinin il teşkilatında görev almış gençlik kolları başkanları katıldı.

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Son Dakika Politika Ağrı'daki coşkulu sahur etkinliğine yönelik eleştirilere AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan cevap geldi: Birileri bizden rahatsız oluyor - Son Dakika


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12:46 Ağrı'daki coşkulu sahur etkinliğine yönelik eleştirilere AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan cevap geldi: Birileri bizden rahatsız oluyor
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