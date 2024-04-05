Ahmet Kaya Ortahisar Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı - Son Dakika
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Politika

Ahmet Kaya Ortahisar Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

Ahmet Kaya Ortahisar Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde seçilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, mazbatasını aldı. Kaya, Trabzonlu hemşehrilerine teşekkür ederek, Trabzon'u daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışacaklarını belirtti.

05.04.2024 14:43  Güncelleme: 14:48
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Ortahisar Belediye Başkanı seçilen Ahmet Kaya mazbatasını aldı.

Ortahisar İlçe Seçim Kurulu Başkanı Server Şimşek'ten mazbatasını alan CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Uzun bir mücadele sürecinin sonucunda Ortahisar Belediye Başkanı olma onurunu bizlere veren bütün Trabzonlu hemşehrilerime, bu mücadelede bizleri yalnız bırakmayan değerli dostlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Artık bundan sonra yapacağımız işlerle Trabzonumuzun ve bize destek olan Trabzonlu hemşehrilerimizin yüzlerini güldürmek gibi bir vazifemiz var. Bu vazife yolunda bütün gücümüzle ve özverimizle gayret edeceğiz. Trabzon'umuzu aklın ve bilimin yol göstericiliğinde daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ahmet Kaya Ortahisar Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı - Son Dakika

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