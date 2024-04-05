31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Ortahisar Belediye Başkanı seçilen Ahmet Kaya mazbatasını aldı.
Ortahisar İlçe Seçim Kurulu Başkanı Server Şimşek'ten mazbatasını alan CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Uzun bir mücadele sürecinin sonucunda Ortahisar Belediye Başkanı olma onurunu bizlere veren bütün Trabzonlu hemşehrilerime, bu mücadelede bizleri yalnız bırakmayan değerli dostlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Artık bundan sonra yapacağımız işlerle Trabzonumuzun ve bize destek olan Trabzonlu hemşehrilerimizin yüzlerini güldürmek gibi bir vazifemiz var. Bu vazife yolunda bütün gücümüzle ve özverimizle gayret edeceğiz. Trabzon'umuzu aklın ve bilimin yol göstericiliğinde daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz" dedi. - TRABZON
Son Dakika › Politika › Ahmet Kaya Ortahisar Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı - Son Dakika
Yeniden Refah Partisi'nden Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığını kazanan Mehmet Akpınar, devir teslim töreni sonrası açıklama yaptı.
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, mazbatasını almasının ardından işçi sendikaları ile toplu iş sözleşmesi imzaladı. Güner, toplu iş sözleşmesinin önemine vurgu yaparak, birleşerek kazanmanın önemli olduğunu belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesindeki Yemliha Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek, sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, mahalle sakinlerinden Fadime teyzenin de elektrikli aracına binerek, keyifli bir gezi yaptı.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı öncesi düzenlenen törende personeliyle bayramlaştı. Başkan Önal, çalışanların emeklerine değer verdiğini ve Bayraklı için en iyisini birlikte hayata geçireceklerini söyledi.
Vatan Partisi, YSK'nın Van il belediye başkanlığı seçimleri itirazlarına yönelik kararının yeniden değerlendirilmesi için YSK'ye dilekçe verdi. Parti yetkilileri, kararın Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, kararın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
Elazığ Valiliği tarafından düzenlenen asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, kesinleşmiş hapis cezası olan 452 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 551 şahıs olmak üzere toplamda 1003 şahsın yakalandığını ve adli makamlara teslim edildiğini açıkladı. Yakalama oranında geçen yıla göre yüzde 54 artış sağlandığı belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?