Aile Destek Programı ödemeleri 9 Ağustos\'ta başlıyor

Politika

Arkadaşı "Gitme" demesine rağmen bile bile ölüme kulaç attı

İktidar ve muhalefeti düşündüren anket! AK Parti\'nin oyu 22 yıl sonra ilk kez bu seviyede

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Türkiye Aile Destek Programı'mızın bu yılın sonuna kadar uzatılmasının ardından ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasında gazetecilerin Türkiye Aile Destek Programı'na ilişkin sorularını yanıtladı. Göktaş, sosyal politikaların hak temelli bir anlayışla ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hayata geçirildiğini belirterek, "Küresel salgın döneminde başlattığımız Türkiye Aile Destek Programı ile ülkemizde birçok aileye maddi destek sağladık. 2022 yılında başlattığımız programın son ödemesini haziran ayında hak sahiplerine teslim etmiştik" ifadelerini kullandı.

'88 MİLYAR LİRA ÖDEME TAHSİS ETTİK'

Türkiye Aile Destek Programı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yıl sonuna kadar uzatıldığını kaydeden Bakan Göktaş, "Programın uzatılmasının ardından ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla vatandaşlarımızın hesaplarına aktaracağız. 2024 yıl sonuna kadar her ay yaklaşık 3 milyondan fazla hanemize, 4 milyar lira ödeme yapmaya devam edeceğiz. Ailelerin aylık geliri ve çocuk sayısına göre belirlenen ödenekler, elektrik tüketim desteğini de içeriyor. 2 yıllık programla 4 milyondan fazla hanemize yaklaşık 68 milyar lira aile desteği sağladık. Yaklaşık 7 milyon çocuğumuz için, 20 milyar liradan fazla çocuk desteği verdik. Aile Destek Programı ile bugüne kadar toplam 88 milyar lirayı aşan bir ödenek tahsis ettik" diye konuştu.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,