Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımız sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları internet sitemizde yayınlandı. Görev yerleri belli olan tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Twitter, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika

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