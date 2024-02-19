AK Parti Buldan İlçe Teşkilatı'nda Yeni İlçe Başkanı Seçildi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Buldan İlçe Teşkilatı'nda Yeni İlçe Başkanı Seçildi

AK Parti Buldan İlçe Teşkilatı\'nda Yeni İlçe Başkanı Seçildi

AK Parti Buldan İlçe Teşkilatı'nda Naci Çomuk'un Belediye Meclis üyeliğine aday olması üzerine Ömer Özbay yeni ilçe başkanı oldu.

19.02.2024 09:51  Güncelleme: 09:55
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DENİZLİ (İHA) – AK Parti Buldan İlçe Teşkilatı'nda Naci Çomuk'un Belediye Meclis üyeliğine aday olması üzerine Ömer Özbay yeni ilçe başkanı oldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanlığı görevini yürüten Naci Çomuk'un, 31 Mart Yerel seçimlerinde Buldan Belediye Meclis üyeliğine aday olması üzerine boşalan Başkanlık görevine bir süre gençlik kolları başkanlık görevinde de bulunan Ömer Özbay ilçe Başkanı seçildi.

Göreve atanmasından dolayı onur duyduğunu dile getiren Başkan Özbay, " Partimizde büyük emekler veren Başkanımız Naci Çomuk'a teşekkür ediyorum. Bana bu görevi layık gören İl Başkanımız Yücel Güngör'e ve herkese şükranlarımı sunuyorum. Partimizin bayrağını en yükseklere taşımaya kararlıyım. Bundan sonrada kendilerinde edindiğim tecrübelerle yol yürüyecek ve Buldan'da başarılı çalışmalara imza atacağım" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti Buldan İlçe Teşkilatı'nda Yeni İlçe Başkanı Seçildi - Son Dakika
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