AK Parti Buldan İlçe Teşkilatı\'nda Yeni İlçe Başkanı Seçildi

Politika

DENİZLİ (İHA) – AK Parti Buldan İlçe Teşkilatı'nda Naci Çomuk'un Belediye Meclis üyeliğine aday olması üzerine Ömer Özbay yeni ilçe başkanı oldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanlığı görevini yürüten Naci Çomuk'un, 31 Mart Yerel seçimlerinde Buldan Belediye Meclis üyeliğine aday olması üzerine boşalan Başkanlık görevine bir süre gençlik kolları başkanlık görevinde de bulunan Ömer Özbay ilçe Başkanı seçildi.

Göreve atanmasından dolayı onur duyduğunu dile getiren Başkan Özbay, " Partimizde büyük emekler veren Başkanımız Naci Çomuk'a teşekkür ediyorum. Bana bu görevi layık gören İl Başkanımız Yücel Güngör'e ve herkese şükranlarımı sunuyorum. Partimizin bayrağını en yükseklere taşımaya kararlıyım. Bundan sonrada kendilerinde edindiğim tecrübelerle yol yürüyecek ve Buldan'da başarılı çalışmalara imza atacağım" dedi. - DENİZLİ