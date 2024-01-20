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AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Recep Erol - Son Dakika
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AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Recep Erol

AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayını açıkladıktan sonra Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı olarak Recep Erol'u gösterdi. Erol, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde doğmuş olup, iş dünyasında başarılı bir mali danışman olarak tanınmaktadır.

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Recep Erol
20.01.2024 - 15:43,  Güncelleme: 15:51
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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı ise Recep Erol oldu.

RECEP EROL KİMDİR?

Recep Erol, 12 Kasım 1968 tarihinde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Büyükçekmece İlkokulu'nda başlayan ve ortaöğrenimini Büyükçekmece Lisesi'nde tamamlayan Erol, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sakarya Mühendislik Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi Yerel Yönetimler Akademisi'nden mezun olmuştur.

1990 yılında muhasebe sorumlusu olarak özel sektörde iş hayatına atılan Recep Erol, Muhasebe Müdürü ve Mali Müşavir olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1998 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) unvanı alarak kendi danışmanlık şirketini kurmuş ve serbest meslek hayatına başlamıştır.

Erol, iş dünyasındaki deneyimleri ve bilgi birikimiyle İstanbul'un yetiştirdiği değerli isimlerden biridir. Sektördeki başarılarıyla tanınan Erol, kendi danışmanlık şirketi aracılığıyla birçok kuruluşa mali danışmanlık hizmeti vermektedir. 31 Mart 2024 Seçimlerinde Ak Parti tarafından Büyükçekmece Belediye Başkan adayı gösterilmiştir.

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SON DAKİKA: AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Recep Erol - Son Dakika
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