AK Parti'den İftara Anında Cevap - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den İftara Anında Cevap

AK Parti\'den İftara Anında Cevap

Batman'da bir vatandaşın sosyal medya üzerinden iftar davetine, AK Parti İl Başkanı anında yanıt verdi.

14.03.2025 11:20
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AK Parti Batman İl Başkanlığını sosyal medya üzerinden iftara davet eden vatandaş, anında aldığı cevap karşısından şaşkınlık yaşadı.

Batman'da yaşayan Akın çifti, sosyal medya platformu üzerinden AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nu evlerine çaya davet etti.

Ev sahibi Şerif Akın, "Vekilim Ferhat Nasıroğlu ve İl Başkanımız Hüseyin Şansi'yi fakirhanemizde iftarda bekleriz. Tabi eğer fakiriz ve değersiziz diye gelmeyecekseniz o ayrı bir şey saygılarımla" şeklinde yaptığı paylaşımın hemen ardından AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi'den, "Çayınız varsa geliyorum " paylaşımı ile anında yanıtını aldı.

Davetinin anında yanıt bulması karşısında şaşkına dönen Akın, Başkan Şansi'ye, "Rabbim eksikliğinizi göstermesin inşallah. Şeref verirsiniz evime, haneme. Çayı demledim sizi bekliyorum" cevabını verdi.

Başkan Şansi, paylaşımının devamında ise "Şerif Bey gelmekle şeref duyarız. Telefon numaranızı bana özelden atarsanız sizinle iletişime geçelim" sözleri ile iletişim bilgilerini aldığı Akın ailesinin kapısını kısa süre içinde çaldı.

Başkan Şansi ve beraberindekileri karşılarında görünce şakına dönen Akın ailesinin cevabı "inanın neye uğradığımıza şaşırdık, elbet yanıt bekliyorduk ama anında paylaşımımızın yanıt bulması ve akabinde davetimize icabet edilmesi bizleri gerçekten mahcup etti, Allah eksikliğinizi göstermesin" sözleri oldu.

Çay sohbetinin ardından evden ayrılan Başkan Şansi'ye yine sosyal medya hesabından teşekkürlerini ileten Şerif Akın'ın eşi Şükran Akın ise, "Sayın Başkanım ilgi ve alakanız ve ivedi bir şekilde dönüş yaptığınız için çok teşekkür ederim." Dedi.

Akın ailesine, kendilerini misafir etmelerinden dolayı teşekkür eden Başkan Şansi, "Davete icabet etmek sünnettendir. Gönlü zengin halkımızın gönül sofrasında Ramazan'ın bereketini yaşamaya devam ediyoruz. Elinize, yüreğinize sağlık" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti'den İftara Anında Cevap - Son Dakika

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