Bir kitap fuarından " Cumhuriyet ; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleriyle tepkileri üzerine çeken Mahir Ünal , AK Parti grup başkanvekilliği görevinden istifa etti. Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine de Özlem Zengin getirildi.

Kaynak: İHA

Belgin Uygur, Özlem Zengin, Mahir Ünal, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Mahir Ünal'ın yerine AK Parti'nin Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Özlem Zengin, Genel Başkan Yardımcılığı görevini Belgin Uygur'a devretti - Son Dakika

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