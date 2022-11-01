Mahir Ünal'ın yerine AK Parti'nin Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Özlem Zengin, Genel Başkan Yardımcılığı görevini Belgin Uygur'a devretti - Son Dakika
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Mahir Ünal'ın yerine AK Parti'nin Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Özlem Zengin, Genel Başkan Yardımcılığı görevini Belgin Uygur'a devretti

01.11.2022 18:25

Cumhuriyet'le ilgili sözleri sonrası yaşanan süreç sonunda görevinden istifa eden Mahir Ünal'ın yerine AK Parti'nin Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Özlem Zengin, Genel Başkan Yardımcılığı görevini Belgin Uygur'a devretti.

Bir kitap fuarından " Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleriyle tepkileri üzerine çeken Mahir Ünal, AK Parti grup başkanvekilliği görevinden istifa etti. Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine de Özlem Zengin getirildi.

GÖREVİNİ BELGİN UYGUR'A DEVRETTİ

AK Parti'nin Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Özlem Zengin, Genel Başkan Yardımcılığı görevine ise Belgin Uygur getirildi. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen devir teslim töreni ile Özlem Zengin Genel Başkan Yardımcılığı görevini Belgin Uygur'a devretti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Mahir Ünal'ın yerine AK Parti'nin Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Özlem Zengin, Genel Başkan Yardımcılığı görevini Belgin Uygur'a devretti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahir Ünal'ın yerine AK Parti'nin Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Özlem Zengin, Genel Başkan Yardımcılığı görevini Belgin Uygur'a devretti - Son Dakika
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