AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Bozkurt işaretiyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Bozkurt işaretiyle ilgili açıklama yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Bozkurt işaretinin faşist ve ırkçı anlamlar çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. UEFA'nın Merih Demiral hakkında soruşturma açmasını eleştiren Sırakaya, Almanya'nın Avusturya maçındaki ırkçı tezahüratları görmezden gelmesini manidar bulduğunu ifade etti. Ayrıca Sırakaya, Avrupa'da aşırı sağın yükselişte olduğunu ve Türk Milli Takımı'nın önünü kesme çabalarına karşı tepkisini göstereceklerini vurguladı.

04.07.2024 16:25
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, " (Bozkurt işareti) Bu sembolden kendilerine göre bir faşist, ırkçı anlam çıkarmaları beyhude bir davranış. Türk tarihiyle ilgili bilgisi olmayan kesimlerin kendi tarihlerinden mütevellit meydana getirdikleri yorumlar kesinlikle kabul edilemez." dedi.

UEFA'nın Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması başlatmasına ilişkin AA muhabirine konuşan Sırakaya, Türkiye'nin, Almanya'nın Leipzig kentinde Avusturya ile oynadığı maç öncesinde, Avusturya taraftarlarının, "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" şeklindeki tezahüratlarını görmezden gelen Alman siyaseti ve UEFA'nın, Demiral'ın yaptığı bozkurt işaretine soruşturma açmasını çok manidar bulduğunu söyledi.

Bozkurt işaretinin Ergenekon Destanı'ndan itibaren topluma mal olmuş bir sembol olduğunu vurgulayan Sırakaya, "Bu sembolden kendilerine göre faşist, ırkçı anlam çıkarmaları beyhude bir davranış. Türk tarihiyle ilgili bilgisi olmayan kesimlerin kendi tarihlerinden mütevellit meydana getirdikleri yorumlar kesinlikle kabul edilemez." diye konuştu.

Sırakaya, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde bütün Avrupa ülkelerinde aşırı sağın yükselişte olduğunu gördüklerini belirtti.

Batı'nın kendisinden çıkan ırkçılık virüsünü başka ülkelere isnat etmeye çalışan anlayışıyla karşı karşıya olunduğunu belirten Zafer Sırakaya, şunları kaydetti:

"Bunlar, siyasetteki varlıklarını sporda lobi oluşturma ve Türk Milli Takımı'nın önünü alma anlamında davranışlar... Siyaseti, spora alet ederek Türk Milli Takımı'nın önünü kesme gayreti olarak gördüğümüz davranışlara karşı AK Parti, Türkiye Cumhuriyeti ve Dışişleri Bakanlığı olarak tepkimizi gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Avrupa'da 5,5 milyona yakın vatandaşımız yaşıyor. Almanya'da 3,5 milyon vatandaşımız var. Vatandaşlarımızı, milli takımımıza gösterdikleri yakınlık, destek dolayısıyla yürekten kutluyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Bozkurt işaretiyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Bozkurt işaretiyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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