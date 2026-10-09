Efkan Ala: Fon soruşturmaları sürecek, yanlış yapanlar hesap verecek

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, fon soruşturmasına ilişkin, "Soruşturmalar devam ediyor, edecek. Devlet kurumları işin başındadır, görevinin başındadır. Karar ortadadır, talimat nettir ve kesindir." dedi.

Ala, Yıldırım Belediyesince Davutkadı Mahallesi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinin ikinci etabının temel atma töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, fon soruşturmasına ilişkin süreci ilk günden itibaren hassasiyetle takip ettiğine dikkati çekti.

Efkan Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet tavrı şöyle olur. Ne dedi birinci gün Cumhurbaşkanımız? 'Bir, olay bütün yönleriyle soruşturulacaktır. İki, gereken yapılacaktır. Üç, sorumluluğu olan kim varsa hesap verecektir, hesap sorulacaktır.' dedi. Öyle mi? İlk ciddi meseleler ortaya çıktığında da sorumluları hesap sordu ve kenara aldı. Bundan sonra da çıkan olduğu zaman gereği yapılır. Soruşturmalar devam ediyor, edecek. Devlet kurumları işin başındadır, görevinin başındadır. Karar ortadadır, talimat nettir ve kesindir."

"Yanlış yapanlar cezalandırılır, soruşturulur, incelenir"

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturmasına yönelik iddialarına ilişkin de Ala, şöyle konuştu:

"Şimdi görüyorsunuz yalan yanlış bir bakanımızla ilgili akla hayale gelmeyecek kurgularla saldırılar düzenleniyor ve bir bakıyorsunuz ki hiç alakası yok. Yani oranın yanından bile geçmemiş. Hiçbir şekilde buraya bir iş normal işlemde dahi bulunmamış. Ancak isim benzerliğini bile ayırt edemeyecek olanlar, bu kadar bile hassasiyet göstermeyenler koskoca Türkiye'yi tarumar etmek için ellerinden geleni ortaya koyuyorlar. Kardeşim, bizim kimseden bu konularda ders alacak durumumuz yok. Biz herkese ders veririz. Biz yanlış yapanın cezalandırılması için talimatları uygulattırırız. Onların talimatı verilmiştir, doğru yapanlarla yola devam ederiz. Kim olursa olsun bu, kiminle ilgili olursa olsun kurallar bellidir. Yanlış yapanlar cezalandırılır, soruşturulur, incelenir. Biz ne yapacağımızı biliyoruz ama biz başkalarının trol anlayışıyla hareket etmeyiz. Biz doğru yapanların da zarar görmemesi için ülkeyi böyle itinayla yönetmeyi vazife biliriz."