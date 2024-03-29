AK Parti İl Genel Meclisi Adayları Muhtarlarla Buluştu

AK Parti İl Genel Meclisi adayları, il genelindeki muhtarlar ve aileleriyle bir araya geldi. Muhtarlar buluşmasında konuşan AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, oluşturulan projelerle Kırşehir'i daha yaşanılabilir hale getireceklerini söyledi.
Geniş katılımla gerçekleşen toplantıda konuşan Ünsal, "Kırşehir'de belediyeciliğin nasıl yapıldığını ve hükümetin ne kadar faydalı olduğunu toplum gördü. Bizler, köylerimizin ilçelerimizin ve şehir merkezinin gelişimini proje ve insan odaklı yaptık. Toplumun gerekli olan her şeyi net şekilde göreceğinden de şüphemiz yok" dedi.
Toplantıda il merkezi il genel meclisi adaylarının tanıtımlarıyla birlikte 2024 yılında gerçekleştirilecek projeler açıklandı. - KIRŞEHİR
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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmene çağrı yaparak projelerini anlattı. Hatipoğlu, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyip, sandığa giderek oy kullanmalarını istedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehir halkına hizmet için tahsis edilen kaynakları yağmalayıp başka amaçlar için deste deste savurmak bu şehri üzer. İstanbul'u üzmemek gerekir.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Amasya'da seçim çalışmalarını sürdürdü. Kentte esnaf ziyaretlerinde bulunan Davutoğlu, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı. Amasya Muhacirler Derneğini ziyaret eden Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, seçimlere çok az bir süre kaldığını, 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin siyasi haritasının yeniden şekilleneceğini söyledi.
Diyarbakır'da 'Filozof Ramazan' lakabıyla bilinen Ramazan Pişkin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Erkan Baykut hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamladıktan sonra hazırlanan iddianamede, olayın detayları ve sanığın ifadelerine yer verildi. Sanık ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Çorum Belediye Başkan adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu için vatandaşlardan destek istedi. Nazlıaka, CHP'nin halkı eşitleme, güçlendirme, özgürleştirme, toplumu dönüştürme ve halkı yaşatma anlamında beş alanda somut olarak insan hayatına dokunduğunu söyledi. CHP Çorum Belediye Başkan adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu'nun belediye başkanı seçilmesiyle Çorum Belediyesine İzmir, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin destek olacağını anlatan Nazlıaka, tüm belediyelerin dayanışma içinde olacaklarını belirtti.
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