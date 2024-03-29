AK Parti İl Genel Meclisi Adayları Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
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Politika

AK Parti İl Genel Meclisi Adayları Muhtarlarla Buluştu

AK Parti İl Genel Meclisi adayları, muhtarlar ve aileleriyle bir araya gelerek Kırşehir'in daha yaşanılabilir hale getirilmesi için projeleri paylaştı. Kırşehir'de yapılan belediyecilik ve hükümetin faydaları toplum tarafından görüldü. Toplantıda il genel meclisi adaylarının tanıtımları yapıldı ve 2024 yılında gerçekleştirilecek projeler açıklandı.

29.03.2024 15:07  Güncelleme: 15:10
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AK Parti İl Genel Meclisi adayları, il genelindeki muhtarlar ve aileleriyle bir araya geldi. Muhtarlar buluşmasında konuşan AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, oluşturulan projelerle Kırşehir'i daha yaşanılabilir hale getireceklerini söyledi.

Geniş katılımla gerçekleşen toplantıda konuşan Ünsal, "Kırşehir'de belediyeciliğin nasıl yapıldığını ve hükümetin ne kadar faydalı olduğunu toplum gördü. Bizler, köylerimizin ilçelerimizin ve şehir merkezinin gelişimini proje ve insan odaklı yaptık. Toplumun gerekli olan her şeyi net şekilde göreceğinden de şüphemiz yok" dedi.

Toplantıda il merkezi il genel meclisi adaylarının tanıtımlarıyla birlikte 2024 yılında gerçekleştirilecek projeler açıklandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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