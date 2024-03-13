AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi encümen adayı Abdulhakim Kaya, Murat Kurum\'a Destek İstedi

Politika

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen listesinde birinci sıraya yerleşen Abdulhakim Kaya, Zeytinburnu Belediyesi meclis üyeliği adayı olarak da gösterildi. Kaya, aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Midyatlı vatandaşlardan Murat Kurum'a destek istedi.

BÜYÜKŞEHİR ADAYI MURAT KURUM'A OY İSTEDİ

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen listesinde birinci sıraya yerleşen Abdulhakim Kaya, aday tanıtım toplantısında önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Aynı zamanda Zeytinburnu Belediyesi meclis üyeliği adayı olan Kaya, Midyatlı hemşehrilerine seslenerek AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a destek çağrısında bulundu. Kaya'nın açıklamaları, Midyatlıların da büyük desteğini alarak AK Parti'nin seçim kampanyasına katkı sağladı. Bu destek, Murat Kurum'un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için gösterdiği adaylıkta önemli bir motivasyon kaynağı oldu.