AK Parti\'li Açıkkapı, yapı stoklarının dönüşüme ihtiyacı olduğunu söyledi

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, İstanbul'daki depremlerin, yapı stoklarının dönüşüme ihtiyacı olduğunu gösterdiğini belirtti.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi hatırlattı.

Depremde can kaybının yaşanmadığını belirten Açıkkapı, ciddi hasarın da oluşmadığını ifade etti.

Yaşanan depremin, İstanbul'da ve deprem riski olan illerde, yapı stoklarının dönüşüme ihtiyacı olduğunu gösterdiğini vurgulayan Açıkkapı, bilim adamlarının depreme yönelik uyarılarına rağmen İstanbul ve bazı illerde, bazı zihniyetlerin kentsel dönüşüme karşı çıktığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, yerel seçim sürecinde kentsel dönüşümle ilgili verdiği sözleri tutmadığını dile getiren Açıkkapı, CHP'li belediyelerin kentsel dönüşüme yönelik ciddi adımlar atması gerektiğini kaydetti.

Açıkkapı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, TBMM Genel Kurulu'nun 23 Nisan Özel Oturumu'nda yaptığı konuşmayı eleştirdi.

Özel'in, İBB'ye yönelik soruşturmalarla ilgili ifadelerine tepki gösteren Açıkkapı, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir seçilmiş kişi dokunulmaz değildir. Seçilmiş olmak, o kişilere suç işleme özgürlüğü tanımaz. Seçimle gelen kişinin suç işleme özgürlüğü varmış gibi söylemde bulunmak ahlaki değildir. Yargı bağımsızdır, siyasi direktifle değil delillerle hareket eder." değerlendirmesinde bulundu.

Açıkkapı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıkan millet tarafından engellendiğini anımsattı.

CHP Genel Başkanı Özel'in "rol kapma" yarışında olduğunu söyleyen Açıkkapı, bunun alışkanlık haline geldiğini dile getirdi.

Ejder Açıkkapı, AK Parti'nin her zaman gücünü milletten aldığını, CHP'nin ise vatandaşlara güvenmediğini söyledi.