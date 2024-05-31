AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı: Netanyahu'nun sonu Hitler gibi olacak - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı: Netanyahu'nun sonu Hitler gibi olacak

AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı: Netanyahu\'nun sonu Hitler gibi olacak

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, EFES 2024 Tatbikatı'nda sergilenen başarıların ordunun gücünü ve hazır oluşunu tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. Açıkkapı, Türkiye'nin yerli ve milli üretimlerle savunma kapasitesini artırdığını vurgulayarak, Elazığ'ı içeren bir harita yayınlayan fanatik Yahudi grupları eleştirdi ve Netanyahu'nun sonunun Hitler gibi olacağını söyledi.

31.05.2024 14:57
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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Netanyahu'nun sonu, tıpkı kendi atalarını acımasızca katleden Adolf Hitler gibi olacak." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, EFES 2024 Tatbikatı'nda sergilenen başarıların ordunun gücünü ve hazır oluşunu tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. Açıkkapı, tatbikatın iç ve dış tehditlere karşı ne kadar hazırlıklı olunduğunu gösterdiğini belirterek, "Ordumuz, sadece ülkemizin sınırlarını korumakla kalmayıp aynı zamanda bölgesel barış ve istikrarın da güvencesidir, anahtarıdır. Özellikle savunma sanayimizdeki yerli ve milli üretimlerle elde ettiğimiz başarılar, ordumuzun gücüne güç katmıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yerli ve milli üretimlerle savunma kapasitesini artırdığını belirten Açıkkapı, "Bu süreçte, vatansever gençlerimize ve bilim insanlarımıza büyük görevler düşüyor. Bilimden ve teknolojiden asla uzaklaşmamalı, kanla, gözyaşıyla kazanıp savunduğumuz bu güzel topraklara asla küsmemeli, oynanan oyunların farkında olarak daha azimli, daha sabırlı olmalı ve yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

"Çizdikleri haritaları Elazığ'ın yiğit evlatları parçalayacak"

Son günlerde bazı fanatik Yahudi grupların Elazığ'ı da içerisine alan bir harita yayınladığını belirten Açıkkapı, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu ve avanesinin işi gücü provokasyon, terörizm, fanatizm. Ancak Netanyahu'nun sonu, tıpkı kendi atalarını acımasızca katleden Adolf Hitler gibi olacak. Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği karar ortada. Bu katliama kim destek verdiyse onlar da cezalandırılacak. Bu kadar insanlık suçunun bedeli olacak. Bu haritayı yapanlar, belli ki çıldırmışlar, deyim yerindeyse kafayı yemişler. Elazığ, vatanına, milletine, dinine, devletine ve bayrağına sadık insanların şehridir. Şehirlerin azizi Elaziz'den hain çıkaramazsınız, Elazığ'dan terörist çıkaramazsınız. Elazığ, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatanseverlik konusundaki göz bebeğidir. Bu kadim topraklarda söz konusu vatan olunca siyasi parti düşünceleri bir kenara atılır. Hainler bunu asla unutmasın. Bu topraklar üzerinde hain emelleri olanların çizdikleri haritaları, Elazığ'ın yiğit evlatları, bölgemizin yiğit evlatları başlarında parçalayacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı: Netanyahu'nun sonu Hitler gibi olacak - Son Dakika

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