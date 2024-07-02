AK Parti Milletvekili Nazım Maviş, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni açıkladı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Nazım Maviş, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni açıkladı

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin, yeni ihtiyaçlara cevap vermesi amacıyla hazırlandığını bildirdi. Maviş, teklifin içeriğinde öğretmenlerin kariyer basamaklarındaki düzenlemelerden, öğretmenlere yönelik şiddet cezalarının artırılmasına kadar birçok konunun yer aldığını belirtti. Ayrıca, teklifin Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasını da öngördüğünü ve öğretmen adaylarının bu akademide mesleğe hazırlanacağını ifade etti.

02.07.2024 12:59
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AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin, yeni ihtiyaçlara cevap vermesi amacıyla hazırlandığını bildirdi.

Maviş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ilk imza sahibi olduğu ve TBMM Başkanlığına sunulan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teklifin, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda yarın görüşülmeye başlanacağını hatırlatan Maviş, eğitimin kalkınma hedeflerinin temelini oluşturduğunu vurguladı.

Güçlü ve büyük Türkiye'nin eğitimdeki başarıyla kurulabileceğini ifade eden Maviş, eğitim sistemini güçlendirmenin yolunun öğretmeni güçlendirmekten geçtiğini dile getirdi.

İktidarları süresince öğretmeni eğitim politikalarının merkezine koyduklarını belirten Maviş, bugüne kadar öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin çok sayıda adım attıklarını aktardı.

Maviş, 2022'de çıkarılan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin Anayasa Mahkemesince iptal edildiğini, bu nedenle öğretmenlerin taleplerini dikkate alarak düzenlemelerde genişlemeye gittiklerini söyledi.

Eğitim sürecinden başlayarak mesleğe kabul ve meslekteki tüm aşamaları öğretmen lehine kurgulayacak bir teklifin hazırlandığının altını çizen Maviş, "Yeni ihtiyaçlara cevap verecek bir kanun metni hazırlamaya çalıştık." dedi.

"Kariyer basamaklarında yeniden düzenlemeye gidilmiştir"

Nazım Maviş, teklifte, öğretmenlerin seçilmesine, yetiştirilmesine, atanmasına ve Milli Eğitim Akademisinin kurulmasına yönelik düzenlemelerin bulunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Öncelikle kariyer basamaklarında yeniden düzenlemeye gidilmiştir. Kariyer basamaklarında sınav kaldırılıyor. Uzman öğretmenlik için en az 10 yıl şartı, başöğretmenlik ünvanı için ise uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmetin bulunması ve kademe ilerleme cezasının bulunmaması şartı getirilmektedir. Akademi tarafından verilen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programlarının tamamlanması da yeterli kabul edilmektedir. Yeni düzenleme olarak, kanunun yürürlüğe gireceği tarihte görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenlere, öğretmenlikte veya uzman öğretmenlikte 20 yıllık çalışma süresini tamamlamaları halinde doğrudan başöğretmen ünvanı için başvuruda bulunabilme imkanı sağlanmıştır."

Her kesime karşı şiddeti reddettiklerine dikkati çeken Maviş, öğretmenlere yönelik şiddette cezaların artırılacağını vurguladı. Maviş, öğretmene şiddette "hapis cezasının ertelenmesi" hükümlerinin uygulanmayacağını, görevleri sebebiyle öğretmenlere yönelik kasten yaralamanın tutuklama sebebi olacağını bildirdi.

Öğretmen adaylarının, Milli Eğitim Akademisinde mesleğe hazırlanacağını aktaran Maviş, Akademideki eğitim sürecinde adaylara belli bir oranda ödeme yapılacağını belirtti. AK Parti'li Maviş, Akademide teorik ve uygulamalı eğitimlerin verileceğini anlattı.

Akademi eğitimi yürürlüğe girdikten sonra aday öğretmenlik hükümlerinin öğretmenliğe geçiş şartı olarak uygulanmayacağını ifade eden Maviş, teklifin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Nazım Maviş, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Nazım Maviş, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni açıkladı - Son Dakika
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