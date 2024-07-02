AK Parti'nin Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Kampı Sona Erdi

Politika

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçim sonuçlarının değerlendirileceği "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme" kampı sona erdi.

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçim sonuçlarının değerlendirileceği "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme" kampı sona erdi. Kızılcahamam'da 3 gün süren kampta, yerel seçim sonuçları değerlendirildi, şehirlerin ihtiyaçları ve projeler ele alındı.

Gelecek döneme ilişkin yol haritasının da görüşüldüğü kampta, ekonomi, enerji, tarım, ulaştırma, kültür ve turizm ile çevre konularında sunumlar yapıldı.

Deprem bölgesinde hem bakanlık düzeyinde hem yerel düzeyde depremin yaralarını silmeye yönelik ve proje bazlı çalışmalar ile yapılması gerekenler ele alındı. Kampın 541 belediye toplamda 629 yerel yöneticisi katıldı. Kampın son gününde genel değerlendirmenin ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da görev alanlarıyla ilgili sunum yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Teşkilat Başkanı Kandemir, Belediye Başkanlarına uyarılarda bulunarak, Belediye başkanlığı seçimlerinde istedikleri sonucu alamadıklarını ve 2028'de yeniden eski ruh ile döneceklerini söylediği belirtildi. Tanıtım ve Medya Başkanı Dağ ise belediye başkanlarına basın ile aralarının iyi tutması ve iletişim halinde olması gerektiği uyarısında bulundu. Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ise gerçekleşen seçimlere ilişkin sunum gerçekleştirdiği öğrenildi.

Kaynaklar, Belediye başkanlarının deprem bölgesindeki illerin bütçeleri belirlenirken deprem öncesi nüfusa göre hareket edilmesi önerildiği ve belediyeler arasındaki bütçe adaletsizliği giderilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynaklar, Parti yetkililerin belediye başkanlarına uyarılarda bulunarak mütevazı olması, vatandaşları sık sık ziyaret edilmesi, vatandaşlara ziyaretlerde bulunması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi. - ANKARA