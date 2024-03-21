AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, gençlerle iftarda buluştu

AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, gençlerle iftarda buluşarak şehrin geleceği üzerine sohbet etti.
AK Parti Şırnak mevcut Belediye Başkanı ve 31 Mart seçimlerinde tekrar aday gösterilen Mehmet Yarka, gençlerle iftarda bir araya geldi. Şırnak Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada, gençlerle bir araya gelerek onların sorunlarını dinleyen ve tek tek sohbet eden Yarka, kazanması durumunda önümüzdeki 5 yıl boyunca Şırnak'a yapacağı hizmetleri anlattı. - ŞIRNAK
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde çeşitli programlara katıldı. Akşener, Söke ilçesinde iftar programına katılarak partisinin belediye başkan adayı için destek istedi. Kuşadası'nda ise partililere seslenen Akşener, İYİ Parti'nin vatandaşın derdini dile getirmek, milletin sesi olmak ve projeler üzerinden rekabet etmek için kurulduğunu belirtti. Akşener ayrıca, geçmişte CHP'ye birlikte hareket etme teklifi götürdüklerini ancak geri çekilmediğini ifade etti.
Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, il genelinde görev yapan ve duyarlılıkları ile özverili çalışmalarıyla öne çıkan personeli makamında tebrik ederek ödüllendirdi. İpar, başarılı personelin gayret ve fedakarlıklarının takdire şayan olduğunu belirtti ve teşkilat olarak vatandaşların huzuru ve güvenliği için canla başla çalıştıklarını vurguladı. Ödül alan personel ise İl Emniyet Müdürü İpar'a teşekkür ederek, daha da büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) tarafından Prizren'de düzenlenen geleneksel iftar programına, KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka, YTB Başkanı Abdullah Eren ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı gibi birçok önemli isim katıldı. Programda konuşan Damka, Kosova'da yeniden Türkçe eğitim hakkının kazanılmasının 73. yıl dönümünü kutladı. Eren ise Kosova'da gerçekleştirdikleri eğitim ve kültür projelerinden bahsederek, Kosova'daki Türk toplumunun Türk kültürünü ve kimliğini ayakta tutmaya devam ettiğini vurguladı. Ayrıca, Eren nüfus sayımına katılım çağrısında bulundu.
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