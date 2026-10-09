AK Parti Sözcüsü Çelik, "Biz bu fon dolandırıcılarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz, özellikle Yeni Parti'de örgütlenmiş, yuvalanmış belediyeler üzerinden kurulmuş hırsızlık şebekesiyle de sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.