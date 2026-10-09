AK Parti Sözcüsü Çelik, "Biz bu fon dolandırıcılarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz, özellikle Yeni Parti’de örgütlenmiş, yuvalanmış belediyeler üzerinden kurulmuş hırsızlık şebekesiyle de sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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AK Parti Sözcüsü Çelik, "Biz bu fon dolandırıcılarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz.
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Biz bu fon dolandırıcılarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz, özellikle Yeni Parti'de örgütlenmiş, yuvalanmış belediyeler üzerinden kurulmuş hırsızlık şebekesiyle de sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.
Kaynak: İHA
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