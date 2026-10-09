AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir dedi

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti teşkilatlarını sindirme, Genel Merkez'e ve bakanlara iftira atma sözlerine karşı Cumhurbaşkanımızın kendileri için kırmızı çizgi olduğunu vurguladı. Çelik, Bakanlar Kurulu'na saldırıya karşı en yüksek mücadele seviyesine geçtiklerini söyledi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Yani öyle iki tane cümleyle AK Parti teşkilatlarını sindireceğini, AK Parti Genel Merkezi'ne iftira atacağını, bakanlarımıza iftira atacağını söylüyorsun. Hele de en önemlisi Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bakanlar Kurulumuza yapılan bu saldırıya karşı en yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
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